Skandal u Velikoj Gorici: Pijani roditelji htjeli tući sina legende Crvene zvezde

Đorđe Aćimović, trener mlađih selekcija Čukaričkog i sin legende Crvene zvede Jovana Kuleta Aćimovića, zamalo je izbjegao batine tijekom Alpas kupa, turnira održanog u Velikoj Gorici tijekom vikenda, prenose srbijanski mediji.

Na Aćimovića su navodno nasrnuli roditelji igrača Hrvatskog dragovoljca, i to neposredno uoči izvođenja najstrožih kazni u eliminacijskom dijelu natjecanja.

- Grupa roditelja je ničim izazvana došla do mene. Moguće je da su u pitanju bili ratni veterani. Samo su čekali moj potez da bi me izudarali, ali su svi ostali stali na moju stranu, među njima i roditelji mladih igrača Dinama. Spriječili su da dođe do fizičkog sukoba - prepričao je Aćimović, te ustvrdio da su ti agresivni ljudi bili pijani.

- Djeca su bila udaljena svega deset do petnaest metara od mjesta incidenta, bilo je baš napeto. Srećom, sve je prošlo bez problema. Trebalo je imati više odgovornosti kod organizacije takvog događaja - dodao je Aćimović.

Uz mlade nogometaše Čukaričkog, na turniru su sudjelovali i igrači Partizana te Crvene zvezde.