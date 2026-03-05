Naši Portali
RUJEVICA ZA PAMĆENJE

Ono što se dogodilo u utakmici Rijeke i Hajduka ulazi u povijest svjetskog nogometa! Tako nešto nije zabilježeno

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/6
Autor
Željko Janković
05.03.2026.
u 14:01

Sada je Rijeka postala glavni favorit za obranu naslova u Kupu, a ovaj trijumf daje joj i ogroman psihološki vjetar u leđa za završnicu prvenstva, gdje zaostaje za Hajdukom i Dinamom.

Bio je to jedan od onih Jadranskih derbija koji sa sobom nose sve, naboj, strast, neizvjesnost i ulog koji nadilazi samo sportsko nadmetanje. Ulog je bio polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, a Rijeka i Hajduk na Rujevici su odigrali utakmicu koja će se još dugo prepričavati, jer nitko nije mogao ni sanjati kakav će se scenarij odigrati u sudačkoj nadoknadi.

Junak iz sjene, dvadesetdvogodišnji Gabrijel Rukavina, postigao je svoj prvi pogodak sezone u najvažnijem mogućem trenutku.

- Zadnjih nekoliko mjeseci mi nije bilo lako, nisam bio u dobroj situaciji, ali nije mi preostalo nego raditi i čekati da zaslužim svoju priliku. Dobio sam je i hvala Bogu da je ispalo ovako. Nisam želio biti tragičar, na kraju je ispalo najbolje moguće. Da ne vjerujemo u sebe, ne bismo preokrenuli - iskreno je poručio krilni napadač koji je u Rijeku stigao iz Dinama. Njegova priča simbol je ove nevjerojatne pobjede, trijumfa vjere, upornosti i karaktera koji je pokazala cijela momčad.

Ono što se dogodilo na Rujevici, ulazi u povijest ne samo hrvatskog, već i svjetskog nogometa. Postići dva pogotka za potpuni preokret u 18. i 20. minuti sudačke nadoknade, nakon što je regularni dio utakmice već trajao više od 108 minuta, fenomen je koji je praktički nezabilježen na vrhunskoj razini zadnjih godina. Na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine uvedena je praksa dužih sudačkih nadoknada, pa smo tako na utakmici Engleske i Irana svjedočili nadoknadama od 14 i 13 minuta, no rijetko kada, ako ikada, je takav vremenski period donio ovakav dramatičan rezultatski obrat. Podsjetimo, na utakmici Engleske i Irana postignut je najkasniji pogodak u povijesti Svjetskih prvenstava. Strijelac je bio Mehdi Taremi u 103. minuti, odnosno, 13. minuti nadoknade drugog poluvremena. Utakmica je Engleske i Irana trajala preko 110 minuta bez igranja službenih produžetaka, što je samo po sebi raritet, a način na koji je Rijeka stigla do pobjede čini ovaj dvoboj jedinstvenim. Isto tako, najkasniji pogodak u povijesti engleskog Premiershipa postignut je također u 13. minuti nadoknade (Oli McBurnie za Sheffield protiv West Hama u siječnju 2024.).

Ova pobjeda za Rijeku znači mnogo više od samog plasmana u polufinale Kupa, natjecanja kojeg su osvojili i prethodne 2025. godine. Momčad pod vodstvom s Ramirom Munozom, odnosno, Victorom Sanchezom, pokazala je ogroman mentalni iskorak i čelični karakter. Pobjeda dolazi u trenutku kada Rijeka igra i osminu finala Konferencijske lige protiv francuskog Strasbourga, što dokazuje širinu i kvalitetu momčadi za borbu na dva fronta. Sada je Rijeka postala glavni favorit za obranu naslova u Kupu, a ovaj trijumf daje joj i ogroman psihološki vjetar u leđa za završnicu prvenstva, gdje zaostaje za Hajdukom i Dinamom. Osvajanje Kupa donosi izravan plasman u Europsku ligu, što je dodatan motiv za momčad s Rujevice koja je dokazala da je spremna za najveće stvari.
Ključne riječi
kup Jadranski derbi Hajduk Rijeka

