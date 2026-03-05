Otkrivamo: Top 10 klubova svijeta po zaradi od marketinga - Tko je kralj, a tko kaska desetljećima?

Najveći španjolski klubovi predvode ljestvicu prihoda ostvarenih prošle godine od prodaje opreme i drugih proizvoda. Prema podacima koje je objavio Transfermarkt, Barcelona je prijavila prihode od 277 milijuna eura. Prvak La Lige prati Real Madrid sa 231 milijunom, dok je na trećem mjestu Bayern München sa 189 milijuna.

Među deset klubova s najvećim prihodima od marketinga u svjetskom nogometu za 2025. godinu, polovica je iz Premier League, što se odražava i na sastav osmine finala Lige prvaka. Manchester United je prvi od engleskih klubova, ali tek na četvrtom mjestu ukupno, sa 172 milijuna eura ostvarenih od prodaje dresova i drugih navijačkih artikala s obilježjima kluba. Na petom i šestom mjestu, s malom razlikom, nalaze se Arsenal i Liverpool, s 151, odnosno 148 milijuna eura. Tottenham je na sedmom mjestu sa 102 milijuna eura. Chelsea, svjetski klupski prvak, nalazi se na devetom mjestu, iza Galatasaraja. Klub iz Istanbula prijavio je prihode od 99 milijuna eura, dok su Londonci zaradili 95 milijuna, a Top 10 zatvara aktualni osvajač Lige prvaka: Paris Saint-Germain s 88 milijuna eura prihoda od marketinga u 2025. godini. Što se tiče talijanskih klubova, Serie A znatno zaostaje u ovom segmentu marketinga. Najbolji je Milan (13. mjesto) s 68 milijuna eura, slijedi Juventus na 15. mjestu sa 56 milijuna eura, tek nešto ispred Intera (55 milijuna). Klub iz glavnog grada, Roma, nalazi se tek na 24. poziciji, sa 25 milijuna eura.

U Hrvatskoj su brojke znatno manje. Iako je Hajduk zabilježio blagi pad u odnosu na rekordnu 2024. godinu, kada je prodano 51 000, brojka od oko 40 000 prodanih primjeraka u 2025. i dalje postavlja standard koji ostatak lige može samo sanjati. Prelazak na Adidas kao tehničkog sponzora pokazao se kao pun pogodak, ne samo kroz prodaju dresova, već i kroz iznimno popularne lifestyle kolekcije koje su preplavile ulice. Financijski, ovaj uspjeh donosi klubu čistu zaradu od otprilike milijun eura godišnje. Navijačka strast, utjelovljena u dresu s imenom ikone kluba Marka Livaje, i dalje je najsnažniji motor prodaje

U sjeni splitske dominacije, zagrebački Dinamo gradi svoju priču stabilnim rastom i fokusom na inovativnost i ekskluzivnost. Dok je cijena standardnog dresa postavljena na oko 99 eura, Dinamova strategija uključuje i posebna, limitirana izdanja koja golicaju maštu kolekcionara i najvjernijih navijača. Vrhunac te strategije u sezoni 2025./2026. predstavlja lansiranje četvrtog dresa, dizajniranog u suradnji s Dubravkom Ivanišem Ripperom, koji crpi inspiraciju izravno iz navijačke kulture i nasljeđa grupe Bad Blue Boys. Iako po ukupnom volumenu prodaje zaostaje za Hajdukom, Dinamov pristup ciljanim kolekcijama osigurava mu čvrsto drugo mjesto i lojalnu bazu kupaca.

Ipak, najdramatičnija promjena na hrvatskoj nogometnoj sceni u 2026. godini ne događa se na klupskoj, već na reprezentativnoj razini. Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi bit će posljednje natjecanje na kojem će "Vatreni" nositi opremu američkog giganta Nikea. Time se završava jedno od najdugovječnijih partnerstava u povijesti hrvatskog sporta, suradnja koja je trajala punih 26 godina Kraj ove ere dresu Luke Modrića s predstojećeg Mundijala daje posebnu, kolekcionarsku vrijednost, jer će to biti posljednji Nikeov dres s prepoznatljivim kvadratićima koji će nositi najveći hrvatski nogometaš svih vremena.

Nakon što se spusti zastor na Svjetsko prvenstvo, Hrvatska ulazi u novu eru s Adidasom, njemačkim brendom koji preuzima ulogu službenog dobavljača opreme od jeseni 2026., s početkom Lige nacija i kvalifikacija za Europsko prvenstvo. Već se šuška o inovativnim motivima koji će krasiti nove garniture, poput stiliziranog uzorka paške čipke na gostujućem dresu, što je u skladu s globalnim trendom Adidasa koji sve više naglašava kulturnu baštinu u svojim dizajnima.