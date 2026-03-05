Naši Portali
TRI INCIDENTA

VIDEO Sukob Delija i policije prekinuo utakmicu Zvezde, došlo je i do prijateljske vatre

UEFA Europa League - Play Off - Second Leg - Red Star Belgrade v Lille
MARKO DJURICA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 17:18

Vratar Zvezde Matheus nastradao je u sudaru s napadačem domaće momčadi Abdulsamedom Abdullahijem

Teški sukobi ovbilježili su utakmicu četvrtfinala Srpskog nogometnog kupa između Novog Pazara i Crvene Zvezde u kojem je na kraju slavila gostujuća momčad s 2:0. Na prvu takvu situaciju čekalo se samo tridesetak sekundi.

Nakon što su igrači istrčali na teren, na tribinama je došlo do sukoba između navijača Zvezde i policije. Sudac je naredio nogometašima da se povuku u tunel dok se situacija ne smiri što se i dogodilo nakon sedam minuta te je utakmica nastavljena. Za vrijeme sukoba Delija i policije, domaći navijači gađali su tribinu na kojoj su se nalazili navijači Zvezde pirotehničkim sredstvima.


U 30. minuti došlo je do novog prekida, ali ovoga puta u tijeku utakmice. Vratar Zvezde Matheus nastradao je u sudaru s napadačem domaće momčadi Abdulsamedom Abdullahijem. Matheus je dobio udarac u glavu nakon kojeg je ostao ležati na travnjaku gdje mu se ukazivala pomoć, a srpski Blic piše kako je hitno prebačen u bolnicu na danje pretrage.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

U 37. minuti Nair Tiknizyan doveo je Zvezdu u vodstvo neobranjim udarcem s 25 metara, a s tim se rezultatom otišlo na odmor. U poluvremenu utakmice, došlo je do internog sukoba mežu domaćim navijačima koji su se tukli ispred stadiona i na tribinama. Timi Max Elšnik zabio je drugi pogodak na utakmici u 50. minuti, a tim je rezultatom utakmica i završila.
Ključne riječi
sukob policija delije Novi pazar Crvena zvezda

OS
Ostrež
17:51 05.03.2026.

Zakaj bi nas zanimala ciganska posla u nekakvom pašaluku?

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
17:30 05.03.2026.

Navodno se igra nogomet u Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Italiji... O tome ništ? Samo i samo o nebitnom plemenu.

