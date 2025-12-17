Naši Portali
Skandal na pomolu

Skandal na pomolu: Reprezentaciji prijeti izbacivanje sa Svjetskog prvenstva, prijava je već podnesena

African Cup of Nations - Semifinal: Ivory Coast vs DR Congo 2024
Kim Price
Autor
Patrik Mršnik
17.12.2025.
u 18:21

U afričkom nogometu sprema se ozbiljan skandal svega nekoliko mjeseci prije interkontinentalnog doigravanja za Svjetsko prvenstvo. Nogometni savez Nigerije službeno je podnio žalbu FIFA-i zbog sumnje da je Demokratska Republika Kongo u ključnoj utakmici kvalifikacija koristila igrače koji nisu imali pravo nastupa

Demokratska Republika Kongo osigurala je svoje mjesto u interkontinentalnom doigravanju nakon što je u dramatičnom finalu afričkih kvalifikacija u studenom pobijedila Nigeriju s 4:3 nakon izvođenja jedanaesteraca, srušivši tako snove "Super Orlova" o plasmanu na Mundijal iduće godine. Međutim, Nigerijski nogometni savez (NFF) ne miri se s porazom na terenu te je pokrenuo pravnu bitku, tvrdeći da je kongoanska reprezentacija na putu do pobjede koristila čak do devet igrača koji nisu smjeli nastupiti prema važećim pravilima.

Srž nigerijske žalbe leži u zakonima same Demokratske Republike Kongo, čiji ustav izričito zabranjuje dvojno državljanstvo. Nigerijci tvrde da nekoliko ključnih kongoanskih igrača, rođenih u Europi, posjeduje francuske, nizozemske ili druge europske putovnice te da se nisu u potpunosti odrekli svog prethodnog državljanstva prije nego što su zaigrali za afričku državu. Iako FIFA-ina pravila primarno zahtijevaju da igrač posjeduje važeću putovnicu zemlje koju predstavlja, NFF tvrdi da je krovna nogometna organizacija bila prevarena i dovedena u zabludu.

"Kongoanski zakoni kažu da ne možete imati dvojno državljanstvo. Mnogi njihovi igrači imaju europske putovnice. Pravila su vrlo jasna i mi smo podnijeli svoj prosvjed FIFA-i", izjavio je glavni tajnik NFF-a, dr. Mohammed Sanusi, dodavši: "Naša je tvrdnja da je FIFA prevarena da ih registrira jer nije njezina odgovornost provjeravati poštuju li se zakoni Konga. FIFA se vodi vlastitim propisima, a oni su ih registrirali na temelju onoga što im je prezentirano."

DR Kongo je oštro reagirao na optužbe, poručivši Nigeriji putem društvenih mreža da ne pokušava ostvariti pobjedu "na stražnja vrata". "Ako ne možete pobijediti na terenu, ne pokušavajte pobijediti administrativnim putem. Svjetsko prvenstvo mora se igrati s dostojanstvom i samopouzdanjem, a ne pravnim trikovima", stoji u njihovoj objavi. Zanimljivo je da je sličnu žalbu prvotno podnio Kamerun, a Nigerija se, nakon poraza u finalu, priključila prosvjedu.

Mišljenja nogometnih analitičara su podijeljena; dok jedni smatraju da Nigerija ima čvrst slučaj na svojoj strani, drugi su skeptični, ističući da se FIFA bavi sportskom, a ne nacionalnom legislativom. FIFA je potvrdila da istražuje slučaj, a odluka se očekuje prije ožujka, za kada je zakazano interkontinentalno doigravanje. Ako presuda bude u korist Nigerije, DR Kongo bi mogao biti izbačen, a "Super Orlovi" bi dobili drugu priliku za plasman na Mundijal.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
Ključne riječi
nogomet SP 2026. DR Kongo

