Skandal na Poljudu: Poznatog hrvatskog influencera pretukli tijekom utakmice Hajduka i Dinama

Nakon velikog derbija na Poljudu došlo je do obrata na vrhu ljestvice, nogometaši Dinama su zasjeli na prvo mjesto nakon pobjede protiv Hajduka od 3-1 (0-0) u 33. kolu HNL-a. Pred 32.000 gledatelja Dinamo je nastavio pozitivan, a Splićani negativan niz. Sada je Dinamo prvi i ima 58 bodova. Po 56 imaju Rijeka i Hajduk, s tim da riječki sastav ima utakmicu manje koju će odraditi na domaćem terenu protiv Gorice u nedjelju.

Poznati hrvatski influencer 'Brane FC', koji je popularnost na internetu stekao videima s utakmica hrvatske reprezentacije, Dinama, HNL-a te brojnih drugih sportskih događaja, požalio se da je pretučen dok je mirno gledao utakmicu na Poljudu zajedno sa svojim prijateljem.

- Moja zadnja utakmica na Poljudu. Ono što sam doživio danas u 40. minuti utakmice, nikad se ne bih nadao. Sjedim mirno, gledam utakmicu s prijateljem i niotkud njih par mi dolaze s leđa i dobijam u glavu iz čista mira. Zatim me digli sa sjedala i stjerali u kut kod ograde gdje se priključilo još njih 10 junaka. Na kraju me potjerali sa stadiona i morao sam bježati pred izlazom, još me policija htjela privesti. Nikad loša riječ iz mojih usta nije izašla za vaš Hajduk. Izgubili ste svo moje poštovanje - objavio je na Instagram profilu.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Brane na Tik Toku ima više od 30 tisuća pratitelja, dok još desetke tisuća obožavatelja ima na Instagramu i Youtube kanalu. Policija se za sada nije oglasila o ovom incidentu, ali očekuje se kako će pravodobno reagirati jer se jučer u Splitu odvio pravi val nasilja koji ne pripada nogometnim utakmicama, ali i životu općenito.