Junak Dinama nakon pobjede: Osjećaj je dobar, ali svi znamo da posao nije završen

Nogometaši Dinama pobijedili su na splitskom Poljudu domaći Hajduk s 3-1 u najvećem hrvatskom derbiju i privremeno došli na vodeću poziciju u hrvatskom prvenstvu, a stijelac drugog pogotka Sandro Kulenović je nakon dvoboja rekao da su došli "uzeti tri boda i da su to napravili".

"Došli smo s jasnim ciljem, znali smo da smo u bodovnom zaostatku za Hajdukom i Rijekom. Htjeli smo uzeti tri boda i to smo napravili. Osjećaj je dobar, ali znamo da posao nije završen", izjavio je Sandro Kulenović u programu Max Sport televizije.

Nakon prvog poluvremena u kojem nije bilo pogodaka, Dinamov trener Sandro Perković je ubacio Brunu Petkovića i promijenio formaciju te zaigrao s dvojicom napadača i tri stopera, što se pokazalo dobitnim potezom.

"Trener se odlučio na tu promjenu, to je donijelo rezultat i prošle sezone. Drago mi je, jer meni je s Brunom najljepše igrati, dobro se upotpunjavamo, razumijemo se. Na kraju je to urodilo plodom, pobijedili smo i uzeli tri boda", rekao je Kulenović koji je golom u 64. minuti za 2-1 usmjerio Dinamo prema pobjedi.

"Naravno da mi puno znači, svaki gol, pogotovo ako je bitan, ako tako pomažem ekipi, bilo trkom u obranu, skokom - Dinamo ispred svih. Igrali smo stvarno jedan za drugoga, dali smo sve od sebe na terenu, pokazali smo pravu 'dinamovštinu' i zajedništvo i jako smo ponosni", zaključio je Kulenović.

Privremeni Dinamov trener Sandro Perković nije mogao sakriti sreću i zadovoljstvo raspletom derbija na Poljudu.

"Na ovom mitskom stadionu, u ovakvom auditoriju, u ovakvoj situaciji kad nam je završnica sezone vrlo neizvjesna, doći i pobijediti je vrlo posebno. Sigurno ću to pamtiti cijeli život", rekao je Perković, ali i upozorio da je još puno posla pred njim i igračima kako bi ispunili konačan cilj i donijeli još jedan naslov prvaka na Maksmir.

"Kad sam postao v.d. glavnog trenera rekao sam da mogu obećati da ćemo naporno kopati da izađemo iz rupe u kojoj smo bili. Mi smo u ovom trenutku malo promolili nos, vidimo neke zrake sunca, ali ako prestanemo kopati, opet ćemo se strovaliti gdje smo bili. Danas ćemo se malo proveseliti, put do Zagreba će trajati malo duže, ali već od sutra se okrećemo sljedećem suparniku, a to je jako dobar Slaven Belupo."

Perković je objasnio i zašto je već na poluvremenu poslao na teren Brunu Petković i promijenio formaciju svoje momčadi.

"Svi znamo koliko je Bruno Petković kvalitetan igrač i koliko nam znači, iako nije u najboljem stanju. No, i Hajduk je odmah bio drugačiji. Osobno nisam uopće zadovoljan prvim poluvremenom. Bili smo sterilni prema naprijed, ništa nismo kreirali i odlučio sam se za promjenu na poluvremenu. Imao sam osjećaj kao da čekamo gol pa ćemo onda krenuti igrati. To ovdje nikad ne završi dobro. Želio sam da mi imamo utakmicu u rukama pa ako je trebamo izgubiti, da je mi i izgubimo, a ne da na nas netko pobijedi. Drugo poluvrijeme je bilo bolje, uspjeli smo se malo i nametnuti, mo. U pravom trenutku smo zabili prvi gol, a u najboljem mogućem trenutku smo zabili drugi gol. Uspjeli smo na iskustvo zadržati prednost do kraja. U ovakvim utakmicama morate imati i sreće. Iskreno, mislio sam izvaditi Kulenovića, a dok smo pripremali zamjenu, on je zabio gol."

S druge strane, Hajdukov trener Gennaro Gattuso je razloge za poraz pronašao u detaljima.

"Imali su tri udarca na gol, zapravo dva, a primili smo tri gola. Tu su detalji odlučili. Bio bih zadovoljan da do kraja prvenstva odigramo utakmice kao danas. Igrači su se i zalagali i dobro kretali, ali kad ne možete kontrolirati detalje, onda izgubite. Vidjeli ste kako smo primili prvi gol, a i drugi je nastao iz naše pogreške, kad je napravljen prekršaj za žuti karton, igrač se pridigao, mi se nismo stigli vratiti i primili smo taj gol. Tako da su detalji danas presudili."

Gattuso smatra da promjene u Dinamovoj formaciji nisu bile nikakvo iznenađenje i da nisu bile presudne za konačan rezultat.

"Dinamo se prebacio u 3-5-2, zaigrali su s dvojicom napadača i bili su okomitiji, ali to je i nama otvorilo više prostora za naše kretnje, za našu igru. Zato i nismo mijenjali naš pristup. Presudila je velika greška kod prvog gola, to je promijenilo utakmicu."

U posljednje tri utakmice Hajduk ulazi s dva boda zaostatka za Dinamom, ali Gattuso je poručio igračima da utrka za trofej još nije završena.

"Jako je teško izgubiti ovakvu utakmicu. Porazi peku, a znate koliko mene kao trenera ovakav poraz boli. Rekao sam igračima da dignu glavu gore. Jedanaest mjeseci radimo za san koji se u ovom gradu sanja mnogo godina. Na nama je da odigramo ove tri utakmice najbolje što možemo", zaključio je trener Hajduka.