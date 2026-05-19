Sjajni Wembanyama nevjerojatnom partijom vodio Spurse do slavlja nad nepobijeđenim Thunderom

Victor Wembanyama je ubacio 41 koš i imao 24 skoka, a njegovi San Antonio Spursi su pobijedili na gostovanju kod Oklahoma City Thundera sa 122-115 u dva produžetka i poveli u finalnoj seriji Zapadne konferencije NBA lige.
Ovo je prvi poraz aktualnih prvaka u ovogodišnjem doigravanju, nakon što su u četiri utakmice pobijedili Phoenix Sunse u prvom krugu te Los Angeles Lakerse u konferencijskom polufinalu.
Uz briljantnog Wembanyamu Dylan Harper je postigao 24 koša, uz 11 skokova i sedam ukradenih lopti za Spurse, a Stephon Castle je imao 17 poena i 11 asistencija, ali i 11 izgubljenih lopti.
Najbolji je kod Thundea bio Alex Caruso koji je postigao 31 koš. Dvostruki MVP NBA lige Shai Gilgeous-Alexander je ubacio 24 poena i imao 12 asistencija, ali je iz igre gađao samo 7/23.
Druga utakmica u Oklahoma Cityju na rasporedu je u noći sa srijede na četvrtak (2.30 sati) po srednjoeuropskom vremenu.