Sixersi protiv vodećih Cavaliersa prekinuli negativan niz

Košarkaši Philadelphia 76ersa pred svojim su navijačima svladali vodeću momčad NBA lige Cleveland Cavalierse sa 132-129 i na taj način prekinuli niz od sedam utakmica bez pobjede. Paul George je s 30 koševa predvodio strijelce Sixersa, Tyrese Maxey je završio dvoboj s 29 poena i sedam asistencija, dok je Kelly Oubre Jr. uz 22 koša imao i 13 skokova.

Cijela početna petorka Philadelphije je bila vrlo produktivna pa su svi završili utakmicu s dvoznamenkastim učinkom. Tako je Eric Gordon ubacio 15 poena pogodivši sva četiri šuta za tricu, dok je Guerschon Yabusele spojio 12 koševa i 13 skokova. Važan doprinos s klupe dao je Justin Edwards s 15 poena.

Dvoboj je bio iznimno izjednačen. Momčadi su se 30 puta izmijenile u vodstvu, a rezultat je 18 puta bio izjednačen. Oba su sastava bila šuterski raspoložena pa su Philadelphijini košarkaši pogodili 21 tricu iz 39 pokušaja (53,8%), a gosti su ubacili 25 od 52 dalekometna šuta (48,1%).

Nešto više od šest minuta prije kraja Cavaliersi su imali prednost 116-110, ali je uslijedila serija Sixersa od 13-0 u kojoj je Gordon ubacio dvije trice, a George jednu.

Donovan Mitchell je bio prvi strijelac Clevelanda s 37 koševa i pogođenih sedam trica iz 15 pokušaja, a uz to je imao i sedam asistencija. Rekordnu večer imao je Ty Jerome koji je došao do 33 poena pogodivši svih osam šutova za tricu, dok je Darius Garland ubacio 26 koševa i imao sedam asistencija.

Clevelandu je ovo drugi uzastopni poraz i treći u posljednjih pet nastupa te sada Cavaliersi imaju učinak 36-8, identičan onom koji ima vodeća momčad Zapadne konferencije, Oklahoma City Thunder.

New Orleans Pelicansi nisu uspjeli doći do pete uzastopne pobjede. Poraženi su sa 139-126 na gostovanju u Memphisu pa su tako domaći Grizzliesi ostvarili petu pobjedu u aktualnom pozitivnom nizu, što ih je dovelo do učinka 30-15 i trećeg mjesta na Zapadu.

Jaren Jackson Jr. je za pobjednike postigao 29 koševa i imao sedam asistencija, a Luke Kennard je s 27 poena došao do najboljeg osobnog učinka u ovoj sezoni. Igrom Memphisa sjajno je dirigirao Desmond Bane koji je završio s 20 koševa i 14 asistencija te se već sedmu utakmicu zaredom nije spustio ispod te granice.

Dejounte Murray predvodio je New Orleans s 26 poena, sedam asistencija i šest skokova, dok su CJ McCollum i Trey Murphy III ubacili po 22 poena.

Karlo Matković je za Pelicanse igrao u završnici dvoboja, kad je pobjednik bio odlučen, te je u nešto više od dvije i pol minute imao jedan skok.

Poput Grizzliesa, u pozitivnom su nizu u Portland Trail Blazersi (17-28) koji su slavili sa 102-97 na gostovanju kod Charlotte Hornetsa i tako došli do četvrte uzastopne pobjede preokrenuvši zaostatak od 13 koševa iz druge četvrtine.

Anfernee Simons je ubacio 12 od svojih 27 koševa u četvrtoj četvrtini, Jerami Grant je došao do 22 poena, a Deni Avdija je završio dvoboj s 18 koševa.

Hornetse su predvodili Nick Smith Jr. sa 17 poena i Josh Okogie sa 16 koševa i 10 skokova. Mark Williams je ubacio 15 poena i imao devet skokova za Hornetse (11-30) koji su izgubili drugu utakmicu zaredom nakon niza od tri pobjede.