VIDEO Nova sjajna utakmica Ivice Zupca, Hrvat je još jednom izdominirao na terenu

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac odigrao je sinoć sjajnu utakmicu u pobjedi svojih Los Angeles Clippersa 116-102 nad gradskim rivalima Lakersima u Inglewoodu. Zubac je odigrao skoro 36 minuta i u tom je vremenu zabio 21 koš (šut iz igre 9/16) te upisao 19 skokova, tri blokade, tri asistencije i jednu ukradenu loptu. Ovo mu je 26. double-double ove sezone. James Harden također je ubacio 21 koš dodavši tome 12 asistencija. Norman Powell bio je najbolji strijelac Clippersa, kojima je ovo četvrta uzastopna pobjeda, s 22 koša, a Kawhi Leonard je ubacio 19. Kod Lakersa najbolji je bio LeBron James s 25 koševa i 11 asistencija, a Anthony Davis je dodao 16 poena i 10 skokova. Clippersi su omjerom pobjeda i poraza 24-17 peti, a Lakersi su odmah iza njih s omjerom 22-17.

