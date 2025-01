VIDEO Nevjerojatan potez Nikole Jokića, zabio je koš o kojem bruji Amerika, pogledajte ga

Peti uzastopni triple-double učinak ostvario je srpski košarkaš Nikola Jokić. U pobjedi njegovog Denvera nad Sacramentom 132:123 još je jednom ispisao povijest. A o potezu kojeg je izveo na samom kraju treće četvrtine ne prestaje brujati čitava Amerika. Dobio je loptu nakon izvođenja ispod koša i jednom je rukom bacio te pogodio na suprotnoj strani. Šutirao je s vlastite polovice, i to iz desnog kuta, kod linije za tri poena. Nevjerojatno što je pogodio... Stručnjaci su već izračunali da je to bio šut sa šeste najveće udaljenosti u povijesti NBA lige.

Jokić je upisao 35 poena, 22 skoka i 17 asistencija. "Jokićev peti triple-double zaredom je povijesni. Postao je tek drugi igrač u povijesti NBA lige, osim Dirka Chamberlaina, koji je odigrao utakmicu s učinkom 35/20/15 u najvažnijim kategorijama", napisali su na stranici NBA lige.

