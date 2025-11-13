Sin jednog od najboljih u povijesti odbio igrati za rodnu zemlju, a sada briljira u drugoj

Mladi nogometaš Louis Buffon (17), sin legendarnog talijanskog vratara Gianluigija Buffona, ove je godine dospio na naslovnice sportskih medija diljem svijeta. No, razlog nije bio nastavak očeve slavne karijere u dresu "Azzurra", već upravo suprotno – Louis je odabrao reprezentativni dres Češke. Ova neočekivana odluka iznenadila je mnoge nogometne ljubitelje u Italiji, posebice uzevši u obzir da mladić uistinu posjeduje veliki potencijal.

Jučer je mladi Buffon ponovno dospio na naslovnice, i to baš zbog svoje izvedbe za češku reprezentaciju do 19 godina. U kvalifikacijskoj utakmici za odlazak na Europsko prvenstvo upisao je prvi hat-trick u karijeri. Češka je pobijedila Azerbajdžan rezultatom 6:1, a Louis Buffon je postigao pogotke u 54. minuti za 2:0, u 64. minuti za 3:0 te u trečoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena za konačnih 6:1.

Punim imenom Louis Thomas Buffon rođen je u prosincu 2007. godine u Torinu. Nogometno se razvija u Italiji, u redovima talijanskog prvoligaša Pise, a cijeli je život proveo u Italiji, igrajući za razne klubove, među kojima je bio i Juventus. Za razliku od svog oca, koji je izgradio karijeru kao jedan od najboljih vratara svih vremena, Louis igra na poziciji ofenzivnog veznog igrača ili lijevog krila.

Prošle sezone, dok se seniorska momčad Pise još natjecala u drugom rangu talijanskog nogometa, Louis je privukao pažnju na sebe vrlo dobrim igrama u juniorskoj momčadi Pise, u talijanskog Primaveri. Tadašnji trener seniorske momčadi, legendarni bivši napadač Italije Fillippo Inzaghi ga je stoga pozvao da se priključi prvoj momčadi.

Iako rođen u Italiji i nogometno odrastao u talijanskim klubovima, Louis posjeduje dvojno državljanstvo zahvaljujući svojoj majci, češkoj manekenki i glumici Aleni Šeredovoj. Šeredova i Gianluigi Buffon bili su u braku od 2011. do 2014., a prije braka su bili u vezi šest godina. Iz te veze, uz Louisa, imaju i mlađeg sina Davida Leeja.

Nakon razvoda, Gianluigi Buffon je 2022. godine stupio u brak s talijanskom novinarkom Ilariom D'Amico, s kojom ima sina Leopolda Mattiju. Unatoč novim obiteljskim okolnostima, upravo je majčino češko porijeklo presudilo u Louisovoj odluci da prihvati poziv češke reprezentacije.

Ove je sezone Louis Buffon, pod vodstvom još jednog bivšeg napadača talijanske reprezentacije, Alberta Gilardina, upisao dva nastupa za seniorsku momčad Pise, jedan u Serie A te jedan u talijanskom kupu.

Iako igranje za mlađe kategorije ne isključuje mogućnost kasnijeg nastupa za Italiju (tek seniorski natjecateljski nastupi 'cementiraju' nacionalnu pripadnost nogometaša), ovaj potez jasno ukazuje na Louisove trenutačne preferencije.

O Louisovom privatnom životu izvan nogometnih terena malo se zna. Mediji se uglavnom fokusiraju na njegov nogometni razvoj i usporedbe s ocem. Zanimljivo je da je Louis dobio ime po nogometnom idolu svog oca, kamerunskom vrataru Thomasu N'Konu.

Gianluigi Buffon, koji je karijeru završio 2023. godine, trenutno je član stručnog stožera talijanske reprezentacije. Ostaje za vidjeti hoće li Louis krenuti očevim stopama i ostvariti zapaženu karijeru, ali ovaj put u dresu s drukčijim, češkim grbom.