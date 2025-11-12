Nazire se kraj idile u Kraljevskom klubu: Pet igrača ima problem s Alonsom

Nogometaši madridskog Reala odlično su krenuli u novu sezonu, prvu pod vodstvom Xabija Alsonsa. Kraljevski klub u prvih 15 utakmica ostvario je učinak od 12 pobjeda, jednog remija i dva poraza (od Liverpoola u Ligi prvaka i Atletica u LaLigi). Unatoč dobrim rezultatima, naziru se prvi problemi u Alonsovoj momčadi.

Kako pišu španjolski mediji, nekolicina igrača nije zadovoljna španjolskim stručnjakom, a razlog je navodno promjena u sistemu rada u odnosu na Carla Ancelottija. Talijanski stručnjak naširoko je poznat po svom stilu održavanja dobrih odnosa s igračima i taktičkoj fleksibilnosti, dok Alonso voli nadzirati svaki aspekt igre i držati ju pod kontrolom.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Poznato je i da jedna od največih zvijezda, Vinicius Junior, nije zadovoljan nekim njegovim odlukama, a isto su u nedjeljnoj utakmici protiv Rayo Vallecana pokazali i Jude Bellingham te Thibaut Courtois. Navodno problem imaju i s Alonsovom idejom kako bi momčad trebala iznositi loptu, dok se Eduardu Camavingi i Federicu Valverdeu ne sviđa stalno mijenjanje pozicija.

Tako se ponovno pokrenula vječna priča, treba li Realu trener 'taktičar' ili netko tko zna voditi velike zvijezde i držati njihova ega pod kontrolom. Florentino Perez ukazao je povjerenje Alonsu i to se neće promijeniti tako skoro, no svi zna se kako su rijetki trenuci kada u Kraljevskom klubu nema drame.