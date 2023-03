'Šimunić me je pokopao zbog Sulejmanija. Nije išao uzeti loptu, ružno je bilo tada biti izbornik'

Ove godine navršava se deset godina od posljednje nogometne utakmice između Srbije i Hrvatske na beogradskoj Marakani, koja se osim po rezultatu 1:1 pamti i po prekršaju Josipa Šimunića nad Miralemom Sulejmanijem. Bivši vatreni je tada dobio izravni crveni karton od stranee glavnog suca Felixa Brycha, a Igor Štimac prisjetio se te situacije u Podcast Inkubatoru.

- Šimunić? Pokopao me je...- nasmijao se Igor Štimac dok je govorio na ovu temu.

- Kad sam vidio da je krenuo na Sulejmanija, pala mi je zastavica na oči. Nije trčao da njega stigne i uzme mu loptu, trčao je toliko da bude kratak da može da ga pogodi. Njemu je sve 'ono hrvatsko' došlo u glavu, vidio je metu, uokvirio je metu i gledao je kada da stigne. To je bilo čišćenje gadno, nije bilo lijepo - pričao je Štimac.

- Ružno je bilo biti izbornik u tim trenucima. Imaš kontrolu i trebaš dobiti utakmicu, a onda iz situacije da nas ne mogu proći, dobiješ gol glavom iz kornera preko Mitrovića i onda igraš s igračem manje. I to je došlo iz našeg kornera. Sve izgleda ružno na kraju, trebalo je biti ugodno završiti tu utakmicu - rekao je bivši izbornik.

Također je prokomentirao razliku između toga kada je igrao protiv Jugoslavije, odnosno kada je vodio Hrvatsku s klupe.

- To se ne može uspoređivati. Kad si igrač, brineš o sebi da se staviš u poziciju da pomogneš momčadi. Ako si ti taj koji može utjecati na druge, onda još bolje... Ali kao trener, morate ući u glave 25 momaka, morate pročitati njihov govor tijela i vidjeti tko je pravi za tu igru.Sve je u karakteru. U tim utakmicama nema ljepote, karakter dobiva utakmicu. Dva mjeseca prije te utakmice nazvao sam Olića i rekao mu da se pripremi za utakmicu u Zagrebu. Imao sam dogovor s Olićem da bude na raspolaganju kada mi smatramo da treba i rekao je da nema problema. Znao sam da mu to odgovara. A koga sam stavio? Mandžukić i Olić, pa smo presingom doveli u probleme njihovu obranu. Pogriješili su i dobili dva gola, to mi je najdraža pobjeda u karijeri.