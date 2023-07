Šimić: 'Bišćan je najveće pojačanje Dinama! On je već sada donio puno toga kvalitetnog'

Dok su nogometaši Dinama u Brdu kod Kranja odrađivali posljednjih 90 minuta ovog dijela priprema protiv praške Sparte (završilo je 1:1), čulo se dosta raznih priča, pogotovo o mogućim transferima u klubu koji je hrvatski prvak, kako izlaznim tako i o planovima za osnaživanje kadra Igora Bišćana.

Ivanušeca želi Feyenoord

No krenimo redom, a prvo ćemo o mjestu na kojem su se plavi pripremali. Valja reći da su bili jako zadovoljni boravkom u hotelu s četiri zvjezdice, a pogotovo kampom slovenskog nogometnog saveza. To je nedaleko od nekadašnjeg odredišta Josipa Broza Tita, a poslije su ondje slovenski političari imali važne sastanke na vrhu, tamo se odmarao Papa Ivan Pavao II., susretali se George Bush i Vladimir Putin... Nogometna zveza Slovenije izgradila je reprezentativni kamp, pokraj tri izvanredna travnjaka nalazi se i zgrada sa svlačionicama, a malo dalje i zgrada saveza, golf-igralište...

GALERIJA Dinamo završio pripreme u Sloveniji remijem protiv Sparte

Koliko su uvjeti za rad tamo dobri, svjedoči i zadovoljstvo Dinama, ali i raspitivanje praške Sparte o mogućem dolasku u ovaj centar u kojem je nakon plavih ostao Nenad Bjelica s Trabzonsporom.

I dok se lopta kotrljala tim odličnim travnjakom, čuli smo brojne priče. Naravno, sve je zanimalo hoće li se i kada Dinamo pojačati, jer Igor Bišćan i prije je govorio da mu trebaju novi igrači, a to je ponovio i nakon susreta sa Spartom i prije povratka s priprema u Zagreb: – Trebaju nam dva-tri nova imena.

Susret je gledao i Dario Šimić, prvi čovjek sportskog sektora maksimirskog kluba i njegov prvi suradnik Marko Marić kojeg je francuski L'Equipe netočno proglasio sportskim direktorom Dinama. Bio je tamo i Ivan Cvjetković. Legendarni Tarzan zastupnik je Brune Petkovića, a bio je u društvu s Hrvojem Čalom, a osim njega i menadžer Milan Martinović koji je jako blizak češkom nogometnom tržištu, da ne spominjemo brojne ljude iz Trabzonspora koji su bili na tribinama. Još se nismo priviknuli na to da Mislav Oršić nije bio na terenu dok je igrao Dinamo, pogotovo jer je bio u plavoj majici, ali onoj Trabzonspora.

VEZANI ČLANCI:

Pokušali smo od Darija Šimića izvući nekakve konkretne informacije o kadrovskoj križaljci plavih. Međutim ostao je vrlo zakopčan, zna se da čelnici klubova ne izlaze s informacijama o mogućim transferima, pogotovo o mogućim pojačanjima dok nisu stavljeni potpisi na ugovorima.

– Znate li tko je najveće pojačanje Dinama? Igor Bišćan! On je već sada donio puno toga kvalitetnog, odlično radi, vidite da su igrači bili zadovoljni i posljednjeg dana priprema – izbjegao je Šimić odgovor o mogućim dolaznim transferima.

Kad je Bišćan govorio o pojačanjima, on je imao nekog drugog u vrhu i 'kontrirao' je Šimiću:

– Ostanak momčadi na okupu, naši reprezentativci koji su ovdje s nama i sjajno rade, to je naše najveće pojačanje.

Nije ni Šimić mislio drukčije iako zna da se 'kuhaju' vjerojatni odlasci, ali i njegova je i Bišćanova želja da se ti reprezentativci zadrže što dulje, po mogućnosti sve dok budu trajale kvalifikacije za Ligu prvaka.

– To je naša želja i pokušat ćemo to ostvariti, ali nema jamstava – dodao je Dario Šimić.

VEZANI ČLANCI:

Zna se da su u fokusu Dominik Livaković, Luka Ivanušec, Josip Šutalo i Bruno Petković. Ono što smo čuli u kuloarima ne zvuči dobro u dugoročnijim željama navijača, u klubu drže da će tri od ta četiri igrača vjerojatno otići ovog ljeta, samo je upitan datum.

Ivanušeca želi nizozemski prvak Feyenoord, Petkovića se stalno povezuje s Trabzonsporom iako druženje tih dvaju klubova u Brdu kod Kranja nije donijelo rasplet ni nešto konkretnije. Šutalo je stalna tema uz Leipzig i ostale, a Livaković se povezuje uz Fiorentinu i Villarreal.

Najjasnija je situacija kod Livakovića koji ima izlaznu klauzulu od 10 milijuna eura, no kako smo čuli iz klupskih ureda, ne bi bilo korektno prema Liviju da mu se 'spusti rampa' ako bi netko ponudio osam milijuna, a da on baš želi ići u taj klub.

No navijači stalno pitaju za pojačanja, tko će i kada doći. I da, bit će dolazaka, čak i ne samo u slučaju ako (kad) netko ode. Plavi žele osnažiti roster, uvijek treba svježe krvi koja će probuditi i ostale. Navijači moraju biti svjesni da Dinamo ne može kupiti igrače koji će odmah biti pojačanja, ne mogu naći istog takvog Petkovića, Ivanušeca ili Šutala za milijun-dva eura kad svoje prodaju između pet i 20 milijuna eura.

VEZANI ČLANCI:

Kaneko jako zanimljiv

No ima igrača koje Dinamo želi dovesti, primjerice Japanac Takuro Kaneko jako je zanimljiv maksimirskom klubu. Želi ga i Bišćan, koliko znamo i Šimić je za to da ga se dovede, no Uprava isprva nije odobrila tu kupovinu, ali izgleda da se situacija mijenja i da bi se moglo ozbiljnije krenuti u taj posao. Nije Kaneko presudno pojačanje, ali riječ je o tipu igrača kakvog sad u plavom rosteru nemaju, a žele ga imati.

On je krilo, desni vezni, a u svojoj bilježnici plavi imaju još igrača koje bi željeli dovesti te složiti još kvalitetniji kada i pojačati ga jer će očito tri od četiri stožerna igrača otići.

VIDEO Tura po Pampasu