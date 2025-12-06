Naši Portali
RAZIGRANI TRIO

Upoznajte Clutcha, Zayu i Maplea, maskote Svjetskog prvenstva

FIFA World Cup 2026 Draw
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
06.12.2025.
u 00:03

Orao Clutch, jaguar Zayu i los Maple maskote su predstojećeg Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi

Clutch je orao, nosi plavi dres američke reprezentacije i simbolizira hrabrost, vodstvo i jedinstvo, djelujući kao vezni igrač. Zayu je jaguar, nosi tradicionalnu zelenu boju meksičke vrste i napadač je. Inspiriran važnošću životinje za drevne civilizacije, simbolizira snagu, okretnost i kulturni ponos. Maple je los, pojavljuje se u crvenoj boji i predstavlja kreativnost i otpornost. On je vratar i inspiriran je javorovim listom, nacionalnim simbolom Kanade.

"Maple predstavlja Kanadu, Zayu predstavlja Meksiko, a Clutch predstavlja Sjedinjene Američke Države. Oni odražavaju kulturu, baštinu i duh svojih zemalja. Zajedno simboliziraju jedinstvo, raznolikost i ljubav prema nogometu," priopćila je FIFA.

Praksa predstavljanja maskota na Svjetskim prvenstvima započela je 1966. godine u Engleskoj kada je predstavljen lav Willie. Od 1970. do 1978. godine, maskote SP-a bili su dječaci - njih četvorica. U Meksiku je maskota bio dječak Juanito prepoznatljiv po velikom sombreru na glavi. Četiri godine kasnije u Njemačkoj maskote su bili dječaci Tip i Tap. Jedan je na dresu imao natpis WM za svjetsko prvenstvo, a drugi 1974. Posljednji ljudski lik na maskotama svjetskih prvenstava bio je Gauchito u Argentini 1978. godine. Obučen u dres reprezentacije Argentine, Gauchito je imao maramu oko vrata i bič u desnoj ruci poput pravih južnoameričkih kauboja.

U Španjolskoj 1982. godine maskota je bio Naranjito (naranča), tipično španjolsko voće. Četiri godine kasnije u Meksiku maskota je bila ljuta paprika 'Pique' koja nosi brkove i sombrero. U Italiji 1990. godine pojavio se posve nov pristup maskotama. 'Ciao' je bio sastavljen od geometrijskih likova u obliku nogometaša i u bojama talijanske zastave. Umjesto glave imao je loptu. World Cup u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. obilježio je pas Striker, najčešći ljubimac u Americi, koji je nosio majicu u bojama zastave SAD-a s natpisom "USA 94".

Francuska se odlučila za maskotu pijetla, jednog od simbola Francuske. Footix je bio plave boje, kao i francuski dresovi. Ime je izvedeno iz riječi "football" i nastavka "ix" iz popularnog stripa o Asterixu. Futurističke maskote Ato (trener), Nik (plavi igrač) i Kaz (ljubičasti igrač) spustile su se iz Atmozone na našu planetu kako bi bili službene maskote SP-a u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. Likovi su nastali kompjuterskom animacijom i nikome nije bilo jasno što likovi simboliziraju. Nijemci su se 2006. odlučili za njih netipičnog lava Golea i loptu koja govori - Pille. Maskota lava izazvala je brojne kontroverze zbog toga što nije imala hlače, kao i zbog činjenice da se ova životinja više povezuje s Engleskom i Nizozemskom nego Njemačkom. Kompanija NCIC koja je licencirala Golea, proglasila je stečaj u svibnju 2006. godine.

Leopard Zakumi bio je službena maskota SP-a u Južnoj Africi 2010. godine. Za SP-a u Brazilu maskota je pasanac Fuleco. Riječ je o sisavcu koji je ugrožena brazilska endemska vrsta. U Rusiji 2018. smo gledali Zabivaku - vuka sa sportskim naočalama i dresom u bojama ruske zastave, a na posljednjem World Cupu maskota je bio La'eeb, super-vješt igrač obliku kefije, tradicionalnog pokrivala za glavu koje nose muškarci iz dijelova Bliskog istoka.
