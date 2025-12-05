Kladionice: Hrvatska sigurno prolazi u drugi krug SP-a! Nova medalja? Evo kakve su nam šanse

Svjetsko prvenstvo udaljeno je još nekoliko mjeseci, no nakon održanog ždrijeba u Washingtonu, uzbuđenje polako raste, a kladionice su objavile nove tečajeve za osvajanje titule. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na posljednja dva Mundijala osvojila srebro (2018.) i broncu (2022.), prema svjetskim prognozama ponovno nije u najužem krugu favorita. Koeficijent na pobjedu Hrvatske kreće se oko 67 što znači da joj se daje otprilike 1.5% šanse za osvajanje naslova. Analitičari, poput superračunala Opte, svrstavaju Hrvatsku na otprilike 14. mjesto favorita, što je pozicija koju dijeli s reprezentacijama poput Maroka i Meksika, unatoč neusporedivo većim uspjesima na svjetskim smotrama.

Dodatan razlog za oprezne prognoze leži u činjenici da je ždrijeb smjestio Hrvatsku u "skupinu smrti", Grupu L, zajedno s jednim od glavnih favorita turnira, Engleskom, te neugodnim reprezentacijama Gane i Paname. S obzirom na to da će se turnir po prvi put igrati u formatu s 48 momčadi, iz svake od 12 skupina dalje će proći prve dvije reprezentacije te osam najboljih trećeplasiranih, no put kroz nokaut fazu bit će iznimno zahtjevan od samog početka. Engleska je, prema kladionicama, drugi ili treći favorit prvenstva, što dvoboj s njima čini jednim od najtežih izazova u grupnoj fazi cjelokupnog natjecanja.

Glavni favoriti za osvajanje naslova svjetskog prvaka dolaze iz provjerenih nogometnih sila. Na samom vrhu, prema svjetskim kladionicama, nalazi se Španjolska, pobjednik Eura 2024., čiji je stil igre temeljen na posjedu lopte idealan za vruće i vlažne uvjete koji se očekuju u Sjevernoj Americi. Odmah iza njih su Engleska, s fantastičnim pojedincima poput Harryja Kanea i Judea Bellinghama, te Francuska, svjetski prvak iz 2018. i viceprvak iz 2022., koja se može pohvaliti vjerojatno najdubljim i najkvalitetnijim igračkim kadrom na svijetu predvođenim Kylianom Mbappéom. Krug najvećih favorita zatvaraju južnoamerički divovi – peterostruki prvak Brazil, sada pod vodstvom Carla Ancelottija, te branitelj naslova Argentina, koju će i dalje predvoditi Lionel Messi.

Ipak, povijest je pokazala da podcjenjivanje Hrvatske može biti velika pogreška. Momčad Zlatka Dalića dokazala je da najbolje funkcionira kada je u ulozi autsajdera, a iskustvo igranja na velikim natjecanjima neprocjenjivo je. Iako će Luka Modrić na prvenstvu imati 40 godina, i dalje je srce i duša momčadi, dok su Ivan Perišić i Andrej Kramarić još uvijek tu da pruže podršku. U obrani, Joško Gvardiol se pod vodstvom Pepa Guardiole u Manchester Cityju razvio u jednog od najboljih braniča svijeta. Upravo ta mješavina iskustva i mladosti, uz prepoznatljivi borbeni duh, daje nadu da Hrvatska može ponovno pomrsiti račune velikima i stići do same završnice.

Osim pet glavnih favorita, postoji niz reprezentacija koje bi mogle iznenaditi. Njemačka, iako nije u najužem krugu, pod vodstvom Juliana Nagelsmanna uvijek je opasna. Portugal, s Cristianom Ronaldom i Brunom Fernandesom, traži svoj prvi naslov svjetskog prvaka, dok Nizozemska s Ronaldom Koemanom i čvrstom obranom predvođenom Virgilom van Dijkom također ima visoke ambicije. Kao potencijalno najveće iznenađenje mnogi vide Norvešku, koja u svojim redovima ima dvojicu igrača svjetske klase – Erlinga Haalanda i Martina Odegaarda, te je u kvalifikacijama pokazala iznimnu snagu. Svakako, Svjetsko prvenstvo 2026. bit će povijesno, a put do finala u New Yorku bit će neizvjesniji no ikad.