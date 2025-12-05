Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
NISMO FAVORITI

Kladionice: Hrvatska sigurno prolazi u drugi krug SP-a! Nova medalja? Evo kakve su nam šanse

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
05.12.2025.
u 23:12

Nakon ždrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje se igra u SAD-u, Kanadi i Meksiku, svjetske kladionice ažurirale su svoje prognoze. Hrvatska, unatoč sjajnim rezultatima na prethodna dva natjecanja, ponovno natjecanje započinje iz drugog plana, a dobila je i iznimno tešku skupinu

Svjetsko prvenstvo udaljeno je još nekoliko mjeseci, no nakon održanog ždrijeba u Washingtonu, uzbuđenje polako raste, a kladionice su objavile nove tečajeve za osvajanje titule. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na posljednja dva Mundijala osvojila srebro (2018.) i broncu (2022.), prema svjetskim prognozama ponovno nije u najužem krugu favorita. Koeficijent na pobjedu Hrvatske kreće se oko 67 što znači da joj se daje otprilike 1.5% šanse za osvajanje naslova. Analitičari, poput superračunala Opte, svrstavaju Hrvatsku na otprilike 14. mjesto favorita, što je pozicija koju dijeli s reprezentacijama poput Maroka i Meksika, unatoč neusporedivo većim uspjesima na svjetskim smotrama.

Dodatan razlog za oprezne prognoze leži u činjenici da je ždrijeb smjestio Hrvatsku u "skupinu smrti", Grupu L, zajedno s jednim od glavnih favorita turnira, Engleskom, te neugodnim reprezentacijama Gane i Paname. S obzirom na to da će se turnir po prvi put igrati u formatu s 48 momčadi, iz svake od 12 skupina dalje će proći prve dvije reprezentacije te osam najboljih trećeplasiranih, no put kroz nokaut fazu bit će iznimno zahtjevan od samog početka. Engleska je, prema kladionicama, drugi ili treći favorit prvenstva, što dvoboj s njima čini jednim od najtežih izazova u grupnoj fazi cjelokupnog natjecanja.

Glavni favoriti za osvajanje naslova svjetskog prvaka dolaze iz provjerenih nogometnih sila. Na samom vrhu, prema svjetskim kladionicama, nalazi se Španjolska, pobjednik Eura 2024., čiji je stil igre temeljen na posjedu lopte idealan za vruće i vlažne uvjete koji se očekuju u Sjevernoj Americi. Odmah iza njih su Engleska, s fantastičnim pojedincima poput Harryja Kanea i Judea Bellinghama, te Francuska, svjetski prvak iz 2018. i viceprvak iz 2022., koja se može pohvaliti vjerojatno najdubljim i najkvalitetnijim igračkim kadrom na svijetu predvođenim Kylianom Mbappéom. Krug najvećih favorita zatvaraju južnoamerički divovi – peterostruki prvak Brazil, sada pod vodstvom Carla Ancelottija, te branitelj naslova Argentina, koju će i dalje predvoditi Lionel Messi.

Ipak, povijest je pokazala da podcjenjivanje Hrvatske može biti velika pogreška. Momčad Zlatka Dalića dokazala je da najbolje funkcionira kada je u ulozi autsajdera, a iskustvo igranja na velikim natjecanjima neprocjenjivo je. Iako će Luka Modrić na prvenstvu imati 40 godina, i dalje je srce i duša momčadi, dok su Ivan Perišić i Andrej Kramarić još uvijek tu da pruže podršku. U obrani, Joško Gvardiol se pod vodstvom Pepa Guardiole u Manchester Cityju razvio u jednog od najboljih braniča svijeta. Upravo ta mješavina iskustva i mladosti, uz prepoznatljivi borbeni duh, daje nadu da Hrvatska može ponovno pomrsiti račune velikima i stići do same završnice.

Osim pet glavnih favorita, postoji niz reprezentacija koje bi mogle iznenaditi. Njemačka, iako nije u najužem krugu, pod vodstvom Juliana Nagelsmanna uvijek je opasna. Portugal, s Cristianom Ronaldom i Brunom Fernandesom, traži svoj prvi naslov svjetskog prvaka, dok Nizozemska s Ronaldom Koemanom i čvrstom obranom predvođenom Virgilom van Dijkom također ima visoke ambicije. Kao potencijalno najveće iznenađenje mnogi vide Norvešku, koja u svojim redovima ima dvojicu igrača svjetske klase – Erlinga Haalanda i Martina Odegaarda, te je u kvalifikacijama pokazala iznimnu snagu. Svakako, Svjetsko prvenstvo 2026. bit će povijesno, a put do finala u New Yorku bit će neizvjesniji no ikad.
Ključne riječi
kladionice SP 2026. Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar miro666
miro666
00:04 06.12.2025.

Nije kraj kada mislimo da je kraj..Kojiste vi seratori..Ghana...Pa maroko ihjejedva...Konji Europski umišljeni..Poredak skuzpine:1.Ghana, 2.Hrvatska, 3. England, 4.Panama

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja