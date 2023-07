Dinamo je spreman za start sezone: Stara udarna postava ide po prvi trofej sezone

U petak navečer Dinamo se vratio u Zagreb, u Sloveniji je odradio sve što je bilo planirano. Odrađenim poslom zadovoljan je i trener Igor Bišćan. Prije svega ponašanjem svojih igrača, nije bilo niti jednog iskakanja. Važno je što nisu igrači predugo bili odvojeni od svojih obitelji, kao što je znao biti slučaj kad se ode na tri tjedna pa dođe do zasićenja.

Skupe ulaznice

Po povratku kući momčad je dobila dva slobodna dana i Bišćan će od ponedjeljka još do subote brustiti formu svoje momčadi, u Maksimiru će se raditi na još nekim detaljima. Za Dinamo je dobro što je zapravo cijela momčad ostala na okupu, plavi se nadaju da će tako ostati bar još neko vrijeme, želja je proći kvalifikacije s ovim kadrom iako bi već bilo sjajno kad nitko od nositelja igre ne bi otišao do play-offa, to bi već bio rezultat koji bi plavima jamčio ne samo jesen u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, već bi priskrbio i značajan novac.

GALERIJA Dinamo završio pripreme u Sloveniji: Protiv Sparte odigrali neriješeno

Dinamo sezonu otvara u subotu, utakmicom Superkupa s Hajdukom u Maksimiru (20 sati). Nadaju se plavi da će se nastaviti brojna podrška navijača kakvu su imali u proljetnom dijelu sezone nakon dolaska Igora Bišćana iako tek treba vidjeti kako će se značajno poskupljenje ulaznica odraziti na dolazak navijača. No, Superkup s Hajdukom trebao bi biti magnet, baš kao i susret koji će se s istim suparnikom igrati šest dana kasnije, tada će to biti prvo kolo nove sezone naše nogometne lige.

No, prvo valjda odigrati tu utakmicu u subotu za prvi trofej sezone. Plavi žele obraniti naslov pobjednika Superkupa. Podsjetimo, prošle godina ova dva kluba našla su se na istom mjestu, susret je tada završio s 0:0, Lovre Kalinić je spašavao bijele koji su bili potpuno nadigrani, no nije ih uspio spasiti kod izvođenja jedanaesteraca. Svi plavi bili su sigurni, pogodili su Kalinićevu mrežu Petković, Oršić, Ljubičić i Ivanušec, za Hajduk je precizan bio Livaja dok nisu uspjeli zatresti Livakovićevu mrežu Josip Vuković i Jan Mlakar.

VEZANI ČLANCI:

Bišćan neće puno mijenjati

Gledajući plave u posljednjoj pripremnoj utakmici protiv praške Sparte možemo ustvrditi da su plavi spremni. Dok je igrala udarna postava koju znamo iz završnice sezone (Livaković - Ristovski, J. Šutalo, Perić, Ljubičić - Mišić, Bulat - Špikić, Baturina, Ivanušec - Petković) to je izgledalo prilično dobro bez obzira na rano primljeni pogodak. Plavi su se vratili u igru, izjednačili i do odmora su mogli i postići bar još pokoji pogodak protiv vrlo ozbiljnog suparnika. I neće Bišćan ozbiljnije mijenjati za subotu iako je uvijek moguća jedna, dvije promjene. No, plavi su spremni, sad to trebaju i pokazati u dvije utakmice otvorenja sezone s Hajdukom i onda se okrenuti drugom pretkolu kvalifikacija Lige prvaka, bez obzira na to što će dvaput igrati sa Splićanima, europske kvalifikacije su im ključne.

VIDEO Bišćan: Teško je zamisliti da ćemo morati bez Ivanušeca i Livakovića