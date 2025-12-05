Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
Asamoah Gyan

Legenda Gane o ždrijebu: Optimistični smo, želimo proći skupinu

FIFA World Cup 2026 Draw
Dan Mullan/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.12.2025.
u 22:45

"To je nezgodna i teška skupina, ali dat ćemo sve od sebe da se kvalificiramo dalje," poručio je Gyan.

Najbolji strijelac u povijesti nogometne reprezentacije Gane Asamoah Gyan (40) poručio je kako su "Crne zvijezde" dobile nezgodnu skupinu.

Podsjećamo, Gana će na SP-u igrati u skupini L zajedno s Engleskom, Hrvatskom i Panamom.

"To je nezgodna i teška skupina, ali dat ćemo sve od sebe da se kvalificiramo dalje," poručio je Gyan.

Bivši napadač Rennesa, Sunderlanda, Udinesea i još niza klubova je rekorder sa 51 golom u dresu reprezentacije. Po broju nastupa je na trećem mjestu sa 109 nastupa iza rekordera Andrea Ayewa sa 120 i njegovomg brata Jordana sa 117 nastupa.

"Sve četiri momčadi žele se kvalificirati dalje, a mi smo definitivno optimistični. Dat ćemo sve kako bi se kvalificirali za sljedeću fazu," poručio je.

Gyan je nastupio na tri svjetska prvenstva između 2006. i 2014. a njegovih šest golova na svjetskoj sceni čini ga najboljim strijelcem Afrike u povijesti turnira.
Ključne riječi
Gana reprezentacija Asamoah Gyan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja