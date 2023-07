Marko Livaja se nije žalio na kaznu HNS-a, propušta derbi s Dinamom na Maksimiru

Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza odlučila je o kazni za Marka Livaju zbog incidenta na utakmici finala kupa protiv Šibenika. Napadač Hajduka dobio je jednu utakmicu neigranja i maksimalnu novčanu kaznu od 13.300 eura. To znači da neće igrati protiv Dinama u Superkupu, no nastupit će prvom kolu HNL-a protiv Dinama, nakon čega Hajduku slijedi utakmica protiv Rijeke u drugom kolu, te protiv Osijeka u trećem.

A sada je definitivno da će Hajduk protiv Dinama u subotu na Maksimiru u Superkupu biti bez pomoći svoga najboljeg igrača. Naime, Livaja se nije žalio kaznu.

Kazna Livaji nekako je očekivana, svojevrsno solomonsko rješenje s kojim svi mogu biti zadovoljni. Jer, Livaja je kažnjen, a s druge strane propustit će samo jednu utakmicu, Superkup protiv Dinama na Maksimiru 15. srpnja. Splićani nisu najbolje prolazili u utakmicama bez svog najboljeg igrača, no bit će na raspolaganju treneru Ivanu Leki već narednog tjedna kada Splićani opet gostuju kod Dinama, ovaj put u 1. kolu Supersport HNL-a.

Podsjećamo, Livaja se popeo na ogradu tribine i svađao se s gledateljem koji ga je vrijeđao, a Livaja je dan nakon toga napustio reprezentaciju. Međutim, ovo nije prvi put da je Livaja vrijeđao suparnički klub. Prije godinu i pol on i Subašić su pjevali "Mrzim Dinamo, srpsko ime to", zbog čega je Livaja novčano kažnjen sa 35.000 kuna. No, za taj slučaj nastupila je zastara, a uz to Hrvatski kup nije pod nadležnosti Disciplinskog suca HNL-a, već o incidentima na utakmici finala Kupa odlučuje Disciplinska komisija Hrvatskog nogometnog saveza.

Istu pjesmu kao Livaja nakon finala kupa protiv Šibenika, po dolasku na Poljud pjevali su i mladi Hajdukov talent Luka Vušković te trener golmana Tomislav Rogić. Vušković će morati platiti 6000, a Rogić 5300 eura. O kaznama spomenutom trojcu odlučivala je Disciplinska komisija HNS-a u sastavu Marko Smolek, Filip Glavaš, Krešimir Čurković, Josip Mađarić i Darko Banić.