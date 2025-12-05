FOTO Je li ovo dekolte godine? Slavna glumica pokazala zašto je zovu seks simbolom 21. stoljeća

Jedna od najtraženijih hollywoodskih plavuša, Sydney Sweeney, ponovno dokazuje zašto nosi titulu seks-simbola 21. stoljeća. Na premijeri filma 'The Housemaid' u New Yorku izazvala je pomutnju u odvažnoj Miu Miu haljini. Kreacija s cirkonima držala se na samo dvije tanke niti, stavljajući smjeli dekolte u prvi plan uz dojam moguće modne nezgode. Njezin je izgled privukao ogroman interes fotografa, a mnogi su ga proglasili jednim od njezinih najglamuroznijih izdanja do sada.
Ovo nije izoliran slučaj za glumicu koju su prozvali i seks-bombom. Na zabavi GQ Men Of The Year zablistala je u pripijenoj crnoj satenskoj haljini s potpisom Versacea, istaknuvši dekolte u provokativnom gotičkom stilu. Drugom je prilikom utjelovila duh starog Hollywooda u glamuroznoj srebrnoj haljini dubokog izreza, ukrašenoj bijelim perjem koje se prelijevalo dok je hodala.
Sweeney se ne boji ni prozirnih materijala, što je dokazala na događaju "Variety Power of Women" u prozirnoj srebrnoj kreaciji bez grudnjaka, a fotografije s tog događaja doslovno su "srušile" internet. Čak i na vjenčanju Jeffa Bezosa istaknula se u raskošnoj ružičastoj haljini s korzetom. Svakim sljedećim pojavljivanjem 28-godišnja glumica potvrđuje da je njezino ime sinonim za odvažnost na crvenom tepihu.Sydney Sweeney