FOTO Je li ovo dekolte godine? Slavna glumica pokazala zašto je zovu seks simbolom 21. stoljeća

Jedna od najtraženijih hollywoodskih plavuša, Sydney Sweeney, ponovno dokazuje zašto nosi titulu seks-simbola 21. stoljeća. Na premijeri filma 'The Housemaid' u New Yorku izazvala je pomutnju u odvažnoj Miu Miu haljini. Kreacija s cirkonima držala se na samo dvije tanke niti, stavljajući smjeli dekolte u prvi plan uz dojam moguće modne nezgode. Njezin je izgled privukao ogroman interes fotografa, a mnogi su ga proglasili jednim od njezinih najglamuroznijih izdanja do sada.

Ovo nije izoliran slučaj za glumicu koju su prozvali i seks-bombom. Na zabavi GQ Men Of The Year zablistala je u pripijenoj crnoj satenskoj haljini s potpisom Versacea, istaknuvši dekolte u provokativnom gotičkom stilu. Drugom je prilikom utjelovila duh starog Hollywooda u glamuroznoj srebrnoj haljini dubokog izreza, ukrašenoj bijelim perjem koje se prelijevalo dok je hodala.

Sydney Sweeney arrives on the red carpet for Lionsgate "The Housemaid" New York screening at 787 Seventh Ave on Tuesday, December 2, 2025 in New York City. Photo by John Angelillo/UPI Photo via Newscom Photo: John Angelillo/NEWSCOM Foto: John Angelillo/NEWSCOM

Sweeney se ne boji ni prozirnih materijala, što je dokazala na događaju "Variety Power of Women" u prozirnoj srebrnoj kreaciji bez grudnjaka, a fotografije s tog događaja doslovno su "srušile" internet. Čak i na vjenčanju Jeffa Bezosa istaknula se u raskošnoj ružičastoj haljini s korzetom. Svakim sljedećim pojavljivanjem 28-godišnja glumica potvrđuje da je njezino ime sinonim za odvažnost na crvenom tepihu.

