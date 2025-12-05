Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
PLETIKOSA I KUSTIĆ:

Utakmica Hrvatske i Engleske bit će najveća u prvom kolu SP-a

ARHIVA - 2021. UEFA Europsko prvenstvo 2020, Engleska - Hrvatska
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 22:16

"Naša utakmica protiv Engleske bit će najveća utakmica prvog kola, a Panama i Gana su protivnici koje moramo dodatno upoznati i analizirati jer ih ne poznamo tako kao Engleze. Vjerujem da će po tom pitanju stručni stožer napraviti sjajan posao i da ćemo se dobro pripremiti", rekao je Pletikosa

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić pratio je u Kennedy centru u Washingtonu ždrijeb skupina svjetske smotre koja će se iduće godine održavati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Prije svega, velika je stvar da smo u SAD-u na ždrijebu skupina Svjetskog prvenstva. Ovo je uistinu nešto posebno, vidjeli ste i sami koliko se puta Hrvatska pojavila u videima najava, uz naše navijače i hrvatsku zastavu. Sve u svemu, bila je to velika promocija Hrvatske", istaknuo je Kustić i dodao:

"Što se tiče samog ždrijeba, moglo je biti bolje i gore, ali možemo biti zadovoljni. O Engleskoj sve znamo, a što se tiče Paname i Gane, izbornik Dalić i njegovi suradnici sigurno će napraviti kvalitetnu analizu i pripremu, a Hrvatski nogometni savez omogućit će igračima najbolje moguće uvjete. Naši će ljudi odmah prionuti poslu i tražiti najkvalitetnije rješenje za bazni kamp."

Tehnički direktor hrvatske A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa ovako je vidio ždrijeb skupina:

"Prije svega, čast je i zadovoljstvo biti ovdje i predstavljati hrvatski nogomet, a pritom ne mislim samo na Hrvatski nogometni savez, nego i sve naše klubove i trenere koji su imali utjecaj na razvoj naših igrača koji će nas, vjerujem, u najboljem svjetlu predstavljati sljedećeg ljeta na Svjetskom prvenstvu. Što se same skupine tiče, možemo biti zadovoljni. Naša utakmica protiv Engleske bit će najveća utakmica prvog kola, a Panama i Gana su protivnici koje moramo dodatno upoznati i analizirati jer ih ne poznamo tako kao Engleze. Vjerujem da će po tom pitanju stručni stožer napraviti sjajan posao i da ćemo se dobro pripremiti. Najvažnije je da svi igrači prvenstvo dočekaju zdravi i spremni, a u našu motivaciju nikad nismo sumnjali. Jednako tako, naučeni nastupima Hrvatske na svjetskim prvenstvima, vjerovati možemo i moramo."

Ključne riječi
Stipe Pletikosa Marijan Kustić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja