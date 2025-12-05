Utakmica Hrvatske i Engleske bit će najveća u prvom kolu SP-a

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić pratio je u Kennedy centru u Washingtonu ždrijeb skupina svjetske smotre koja će se iduće godine održavati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

"Prije svega, velika je stvar da smo u SAD-u na ždrijebu skupina Svjetskog prvenstva. Ovo je uistinu nešto posebno, vidjeli ste i sami koliko se puta Hrvatska pojavila u videima najava, uz naše navijače i hrvatsku zastavu. Sve u svemu, bila je to velika promocija Hrvatske", istaknuo je Kustić i dodao:

"Što se tiče samog ždrijeba, moglo je biti bolje i gore, ali možemo biti zadovoljni. O Engleskoj sve znamo, a što se tiče Paname i Gane, izbornik Dalić i njegovi suradnici sigurno će napraviti kvalitetnu analizu i pripremu, a Hrvatski nogometni savez omogućit će igračima najbolje moguće uvjete. Naši će ljudi odmah prionuti poslu i tražiti najkvalitetnije rješenje za bazni kamp."

Tehnički direktor hrvatske A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa ovako je vidio ždrijeb skupina:

"Prije svega, čast je i zadovoljstvo biti ovdje i predstavljati hrvatski nogomet, a pritom ne mislim samo na Hrvatski nogometni savez, nego i sve naše klubove i trenere koji su imali utjecaj na razvoj naših igrača koji će nas, vjerujem, u najboljem svjetlu predstavljati sljedećeg ljeta na Svjetskom prvenstvu. Što se same skupine tiče, možemo biti zadovoljni. Naša utakmica protiv Engleske bit će najveća utakmica prvog kola, a Panama i Gana su protivnici koje moramo dodatno upoznati i analizirati jer ih ne poznamo tako kao Engleze. Vjerujem da će po tom pitanju stručni stožer napraviti sjajan posao i da ćemo se dobro pripremiti. Najvažnije je da svi igrači prvenstvo dočekaju zdravi i spremni, a u našu motivaciju nikad nismo sumnjali. Jednako tako, naučeni nastupima Hrvatske na svjetskim prvenstvima, vjerovati možemo i moramo."