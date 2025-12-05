Izbornik Engleske: Hrvatska je zvučno ime, ali želimo osvojiti skupinu

Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel komentirao je ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koji je Englezima donio Hrvatsku, Ganu i Panamu.

"Imamo Hrvatsku i Ganu, dvije reprezentacije koje redovito igraju na Svjetskim prvenstvima i Panamu. Ne znam puno o Panami, ali sve ćemo o njima saznati kad počne turnir", rekao je Tuchel i dodao:

"Nikoga ne smijemo podcijeniti. Hrvatska je najzvučnija reprezentacija iz druge jakosne skupine, ali i Gana na Svjetskim prvenstvima zna iznenaditi, a Panama će pokušati iskoristiti svoju ulogu autsajdera."

Kaže da moraju biti jako ozbiljni.

"Za mene, pristup je isti kao u Ligi prvaka, najvažnije je osvojiti skupinu. Znamo da je teško, ali vjerujemo u sebe", rekao je Tuchel te dodao da je pla proći skupinu kao prvi i dati sve od sebe u nokaut-fazama.