Thomas Tuchel

Izbornik Engleske: Hrvatska je zvučno ime, ali želimo osvojiti skupinu

2026 FIFA World Cup Previews
Foto: Matthew Childs/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 21:47

"Nikoga ne smijemo podcijeniti. Hrvatska je najzvučnija reprezentacija iz druge jakosne skupine, ali i Gana na Svjetskim prvenstvima zna iznenaditi, a Panama će pokušati iskoristiti svoju ulogu autsajdera."

Izbornik engleske reprezentacije Thomas Tuchel komentirao je ždrijeb za Svjetsko prvenstvo koji je Englezima donio Hrvatsku, Ganu i Panamu.

"Imamo Hrvatsku i Ganu, dvije reprezentacije koje redovito igraju na Svjetskim prvenstvima i Panamu. Ne znam puno o Panami, ali sve ćemo o njima saznati kad počne turnir", rekao je Tuchel i dodao:

"Nikoga ne smijemo podcijeniti. Hrvatska je najzvučnija reprezentacija iz druge jakosne skupine, ali i Gana na Svjetskim prvenstvima zna iznenaditi, a Panama će pokušati iskoristiti svoju ulogu autsajdera."

Kaže da moraju biti jako ozbiljni.

"Za mene, pristup je isti kao u Ligi prvaka, najvažnije je osvojiti skupinu. Znamo da je teško, ali vjerujemo u sebe", rekao je Tuchel te dodao da je pla proći skupinu kao prvi i dati sve od sebe u nokaut-fazama.

Ključne riječi
Engleska reprezentacija Thomas Tuchel

