FOTO Kada se ona pojavila na pozornici svi su zaboravili na nogomet, Heidi Klum sve je očarala ovim izdanjem
Voditelji ždrijeba za Svjetsko prvenstvo 2026. u Washingtonu su bivša manekenka Heidi Klum i glumac i komičar Kevin Hart.
Foto: Reuters
Heidi je na pozornici zablistala u zlatnoj svjetlucavoj haljini koja savršeno prati liniju njezinog tijela.
Foto: Reuters
Društvenim mrežama mnogi su podijelili fotografiju 52-godišnje bivše manekenka uz pohvale njezinim voditeljskim vještinama, ali i modnom odabiru.
Foto: Reuters
"Ponovno biti voditeljica finalnog izvlačenja, nakon što sam bila uključena u ovaj događaj prije 20 godina u svojoj domovini, zaista je izvanredno", rekla je Klum uoči početka ždrijeba.
Foto: Reuters
"Svjetsko prvenstvo okuplja svijet kao ništa drugo, a ponovno biti dio te magije, na još većoj pozornici koja uključuje tri zemlje domaćine i 48 momčadi, nevjerojatna je čast", istaknula je Heidi.
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
Foto: Reuters
