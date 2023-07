U Turskoj stvaraju Dinamo Trabzon: Bjelica dovodi još jednog igrača koji je nosio plavi dres

Bivši igrač Dinamo, Filip Benković (25), kojega su plavi još 2018. godine prodali Leicesteru za 13 milijuna eura trebao bi karijeru nastaviti kod bivšeg trenera Dinama, Neda Bjelice. Benković je nakon Leicestera prošle godine došao u Udinese, ali odmah je zatim poslan na posudbu u njemačkog drugoligaša Eintracht Braunschweiger.

Sada će pokušati oživjeti svoju karijeru, a transfer je blizu zaključivanja, piše 24sata . Premda se činilo da će tijekom karijere puno brže rasti, ozljede su ga usporile. Za Leicester nije puno igrao, već je velikim dijelom bio na posudbama u Celticu, Bristolu, Cardiffu i drugim klubovima.

GALERIJA Dinamo odigrao neriješeno protiv Sparte iz Praga

U drugoj Bundesligi zaigrao je bolje, a to nije promaklo Bjelici koji je uočio priliku za svoj klub i samog igrača. Benković bi trebao u Turskoj odraditi sve formalnosti, a zatim otići na pripreme u Sloveniju.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, osim njega Bjelica je već doveo bivšeg igrača Dinama Mislava Oršića kojega u Engleskoj također nije imao puno sreće. Uz to, predsjednik turskog kluba potvrdio je kako su ušli u pregovore za Brunu Petkovića, no kazao je i kako Dinamo za svoga napadača traži više novaca, no što su spremi platiti.

VIDEO Dinamova nogometna škola pred povijesnim neuspjehom: Do nedavno to je bilo nezamislivo