Drama Ivice Kostelića: 'Noć iz pakla! Na rubu sam snage, mislio sam da sam gotov'

U francuskom Saint-Malu 2022. godine legendarni hrvatski sportaš i skijaš Ivica Kostelić startao je na utrci 138 samaca preko Atlantika, u kojoj je Hrvatska (u klasi 40) prvi put imala svog predstavnika. Radilo se o našem proslavljenom skijaškom prvaku Ivici Kosteliću, s kojim smo tada obavili razgovor, a što nam je rekao, pročitajte OVDJE. Kostelić je i sam izjavio kako je ovo bila njegova najveća životna avantura, ali stvari na početku nisu baš počele na najbolji način.

Štoviše, Ivica se oglasio na svom Facebook profilu te opisao dramatičnu situaciju.

"ROUTE DU RHUM

D+1

Noć iz pakla. Dok sam spavao, procurio je balastni spremnik te sam našao 300L vode u brodu nakon buđenja. Autopilot je nekoliko puta otkazao poslušnost. Pukao mi je innerstay te sam morao jako puno truda uložiti da improviziram novi. Uspjelo je.

Trenutno jedrim u vjetar od 20-25čv, puno je lupanja, ali za sad sve drži.

Ne mogu koristit stražnji balast jer i dalje propušta.

Daljinski autopilota ne radi.

Na rubu sam snage, ali idemo dalje!

Mislio sam da sam gotov", objavio je tada legendarni Ivica.

– Nakon četiri godine pripreme vrijeme je da se suočim s oceanom jedan na jedan. Preda mnom je vrlo intenzivnih 15 dana – izjavio je Kostelić za Večernji list.

Kostelić je u karijeri osvojio četiri olimpijske medalje i Veliki kristalni globus, dok je u slalomu i kombinaciji ukupno 24 pobjede u Svjetskom skijaškom kupu.