Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 219
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Ogromna borba Hrvatske i Grčke u ključnom dvoboju
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKI VELIKAN

Drama Ivice Kostelića: 'Noć iz pakla! Na rubu sam snage, mislio sam da sam gotov'

Zagreb: Panel "Karijera nakon sporta" na konferenciji Sport Innovest 2025.
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 20:05

Legendarni Ivica oglasio se na svom Facebook profilu te opisao dramatičnu situaciju.

U francuskom Saint-Malu 2022. godine legendarni hrvatski sportaš i skijaš Ivica Kostelić startao je na utrci 138 samaca preko Atlantika, u kojoj je Hrvatska (u klasi 40) prvi put imala svog predstavnika. Radilo se o našem proslavljenom skijaškom prvaku Ivici Kosteliću, s kojim smo tada obavili razgovor, a što nam je rekao, pročitajte OVDJE. Kostelić je i sam izjavio kako je ovo bila njegova najveća životna avantura, ali stvari na početku nisu baš počele na najbolji način.

Štoviše, Ivica se oglasio na svom Facebook profilu te opisao dramatičnu situaciju. 

"ROUTE DU RHUM
D+1 
Noć iz pakla. Dok sam spavao, procurio je balastni spremnik te sam našao 300L vode u brodu nakon buđenja. Autopilot je nekoliko puta otkazao poslušnost. Pukao mi je innerstay te sam morao jako puno truda uložiti da improviziram novi. Uspjelo je. 
Trenutno jedrim u vjetar od 20-25čv, puno je lupanja, ali za sad sve drži. 
Ne mogu koristit stražnji balast jer i dalje propušta.
Daljinski autopilota ne radi.
Na rubu sam snage, ali idemo dalje!
Mislio sam da sam gotov", objavio je tada legendarni Ivica. 

– Nakon četiri godine pripreme vrijeme je da se suočim s oceanom jedan na jedan. Preda mnom je vrlo intenzivnih 15 dana – izjavio je Kostelić za Večernji list. 

Kostelić je u karijeri osvojio četiri olimpijske medalje i Veliki kristalni globus, dok je u slalomu i kombinaciji ukupno 24 pobjede u Svjetskom skijaškom kupu. 

Iznenada preminuo poznati splitski sportaš i trener: 'Otišao je najbolji od najboljih'
Ključne riječi
Ante Kostelić Janica Kostelić Hrvatska Skijanje Ivica Kostelić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NFL 2026: STEELERS VS TEXANS
Video sadržaj
MIKE TOMLIN

Najdugovječniji trener odstupio s dužnosti nakon 19 sezona, imao je čudesne rezultate

"Ova je organizacija bila veliki dio mog života dugi niz godina i bila mi je čast voditi ovu momčad. Strašno sam zahvalan Artu Rooneyu i pokojnom Ambassadoru Rooneyu na povjerenju i podršci. Također, zahvalan sam i igračima te stručnom stožeru čiji je predanost ovo putovanje učinilo toliko značajnim", rekao je 53-godišnji Tomlin koji se biranim riječima obratio i navijačima

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!