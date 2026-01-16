Naši Portali
EP VATERPOLO

Branitelj naslova razbio Crnogorce s čak osam golova razlike

Beograd: Utakmica 3. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Nizozemska - Španjolska
U petak će biti odigrane i preostale dvije utakmice u toj skupini: Mađarska - Nizozemska (18 sati) i Srbija - Francuska (20.30 sati)

U prvoj utakmici drugog kruga grupne faze na Europskom prvenstvu vaterpolista u Beogradu, branitelji naslova Španjolci su pobijedili reprezentaciju Crne Gore s 14-6 (4-1, 5-2, 5-2, 0-1). 

Španjolska je ovom pobjedom privremeno došla na vrh ljestvice skupine E sa šest bodova, koliko ih ima i Mađarska, uz utakmicu manje. Treća je Srbija s pet bodova, a Crna Gora je na četvrtom mjestu s tri boda. Jedan bod ima Nizozemska, a bez bodova je Francuska.

U petak će biti odigrane i preostale dvije utakmice u toj skupini: Mađarska - Nizozemska (18 sati) i Srbija - Francuska (20.30 sati).
branitelj naslova Crna Gora Španjolska EP vaterpolo 2026.

