Branitelj naslova razbio Crnogorce s čak osam golova razlike

U prvoj utakmici drugog kruga grupne faze na Europskom prvenstvu vaterpolista u Beogradu, branitelji naslova Španjolci su pobijedili reprezentaciju Crne Gore s 14-6 (4-1, 5-2, 5-2, 0-1).
Španjolska je ovom pobjedom privremeno došla na vrh ljestvice skupine E sa šest bodova, koliko ih ima i Mađarska, uz utakmicu manje. Treća je Srbija s pet bodova, a Crna Gora je na četvrtom mjestu s tri boda. Jedan bod ima Nizozemska, a bez bodova je Francuska.
U petak će biti odigrane i preostale dvije utakmice u toj skupini: Mađarska - Nizozemska (18 sati) i Srbija - Francuska (20.30 sati).
