NAJTEŽA SITUACIJA U KARIJERI

VIDEO Masovna podrška Orbanu stigla od svjetske političke elite: Jedan vođa sve je iznenadio

FILE PHOTO: Hungarian Prime Minister Viktor Orban holds an international press conference in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.01.2026.
u 13:09

Među ostalima, pojavljuju se austrijski Herbert Kickl (FPÖ), češki Andrej Babiš, srpski predsjednik Aleksandar Vučić, argentinski Javier Milei i, neočekivano, izraelski premijer Benjamin Netanyahu

Uoči najvažnijih mađarskih izbora Viktor Orbán dobio je masovnu podršku od vodećih desničarskih i populističkih čelnika diljem svijeta. U predizbornom videu koji je objavila njegova stranka Fidesz, poznate osobe iz Europe, Amerike i s Bliskog istoka pozivaju Mađare da 12. travnja glasaju za Orbána. Na snimci talijanska premijerka Giorgia Meloni ističe zajedničku borbu za Europu koja cijeni nacionalni suverenitet i kršćanske korijene, francuska Marine Le Pen hvali Orbána kao predvodnika „domoljuba i branitelja nacija“, a njemačka Alice Weidel iz AfD-a ide najdalje: "Europa treba Viktora Orbána."

Među ostalima, pojavljuju se austrijski Herbert Kickl (FPÖ), češki Andrej Babiš, srpski predsjednik Aleksandar Vučić, argentinski Javier Milei i, neočekivano, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji naglašava da se sigurnost „mora osvojiti“. Netanyahuov nastup dolazi unatoč izraelskom službenom bojkotu AfD-a i FPÖ-a zbog njihovih povijesnih antisemitskih veza. Posebno mjesto zauzimaju izjave o ratu u Ukrajini. Weidel tvrdi da se Orbán "bori za mir", dok Salvini poručuje: "Ako želite mir, glasajte za Fidesz."  Takve izjave dolaze od čelnika čija je Mađarska pod Orbánom godinama blokirala jedinstvenu EU podršku Kijevu i smatrana Putinovim najbližim partnerom u Uniji, piše Guardian.

No Orbán se nalazi u najtežoj situaciji u karijeri. Ankete pokazuju da Fidesz zaostaje za oporbenom strankom Tisza, koju vodi Péter Magyar, bivši visoki član Orbánove stranke koji je postao njegov najopasniji protivnik. Magyarova kampanja fokusirana je na domaće probleme: korupciju, ekonomsku stagnaciju, rast cijena i milijarde eura zamrznutih EU fondova. Politički analitičar Márton Bene iz Instituta za političke znanosti TK u Budimpešti kaže da Fidesz svjesno naglašava međunarodne saveze kao Orbánovu najveću prednost. "To je nešto što Magyar, kao politički novajlija, jednostavno nema. No birači će morati odlučiti hoće li prioritet dati vanjskim izazovima ili unutarnjim neuspjesima vlade.“

Za globalnu desnicu, kaže Bene, Orbán nije samo jedan lider, on je simbol. "Mađarska je godinama bila prototip i najčešće citirana ‘priča o uspjehu’ neliberalno-populističke desnice. Njegov eventualni poraz bio bi snažan simbolički udarac cijelom pokretu." 

Iako se u videu ne pojavljuju američki dužnosnici, Orbán je nedavno objavio pismo Donalda Trumpa iz prosinca u kojem mu  predsjednik SAD-a želi uspjeh i hvali ga zbog obrane "vjere, obitelji i suvereniteta".

Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
izbori u Mađarskoj Mađarska Viktor Orban

Komentara 85

Pogledaj Sve
Avatar Joker009
Joker009
14:40 16.01.2026.

Orban legenda !

KO
Kozoderec
13:55 16.01.2026.

Orban će uvjerljivo pobijediti. Sve te ankete su neuvjerljive i namještene.

PO
potrebi
15:42 16.01.2026.

Za razliku od Orbana onog Magyara podržavaju: Soros, Schwab, Ursula, Macron, Starmer, Khalil Al-Hayya, Khaled Meshaal, Ali Hamenei, Masoud Pezeshkian i slična "svjetska politička elita" što će se opet iznenaditi kada ih rasturi.

