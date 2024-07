Sigurdsson je odabrao: Poznat sastav hrvatske rukometne reprezentacije za Olimpijske igre

PREDSJEDNIK NEXEA

'Vujović je trebao smiriti incident u Našicama. Prenio je nervozu i dogodio se udarac prema delegatu'

- Moje je mišljenje bilo da ako netko može probuditi ekipu, to je on. On je trener koji može svaku momčad izvući iz zone komfora i malo je prodrmati. Na kraju nije uspio, no pitanje je bi li to uspjelo bilo kojem treneru. Ne mogu reći da je bio loš izbor, za mene je rad s njim bilo veliko iskustvo. Pokazalo se da je ta momčad jednostavno bila "mrtva" i nitko je nije uspio probuditi, čak ni Vujović - rekao nam je Josip Ergović.