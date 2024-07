U pauzama od treninga rukometaši igraju pikado i bilijar. Ustaju u 6.30, a ritam im je žestok

Rukometaši Hrvatske polako privode kraju prvi dio priprema za nastup na Olimpijskim igrama u Parizu. Trenutačno su još u Prelogu, do subote, kada odlaze u obližnji Varaždin, u kojem će odigrati prvu od dvije pripremne utakmice. Suparnik nam je Egipat, a utakmica se igra u 16.30 sati u varaždinskoj Areni. Potom će igrači odraditi još jedan trening u nedjelju ujutro, a onda će dobiti četiri dana slobodno. Novo okupljanje je u Opatiji. Grad u sjevernom primorju kratko će napustiti kako bi odigrali drugu pripremnu utakmicu protiv Francuske, na njihovu parketu.

Kutak za opuštanje

Svi igrači redom su pohvalili novu destinaciju za pripreme – hotel Panoramu.

– Tu na jednom mjestu imamo baš sve na raspolaganju. Dvoranu koja je dio hotela i, ono što je najvažnije, klimatizirana je. Imamo i veliku teretanu te wellness. Domaćin nam je pokraj dvorane osigurao i kutak za opuštanje. Tu se igra elektronički pikado, stolni tenis, bilijar, a i karta se uglavnom bela. U slobodno vrijeme neki se prošetaju do obližnje Drave ili do marine – rekao je Marin Šipić, kružni napadač reprezentacije, ali i švicarskog Kriensa.

U Švicarskoj niste uspjeli osvojiti naslov, bolji je bio Kadetten, kojeg trenira Hrvoje Horvat, vaš bivši trener u Našicama, ali i u reprezentaciji?

– Ove godine nismo uspjeli, ali pokušat ćemo do naslova u novoj sezoni. Za utjehu mi je uručena nagrada za najboljeg igrača švicarske lige – kaže Šipić.

Kadetten vas je zvao u svoje redove?

– Nisam pristao. Moram prvo s Kriensom osvojiti naslov – nije se dao Šipić.

Mateo Maraš i Veron Načinović nemaju često priliku u svojim klubovima u slobodno vrijeme igrati bilijar pa to nadoknađuju u Prelogu.

– U Tatabanyi nemam s kime igrati bilijar. Tamo se igra uglavnom pikado – rekao je Maraš.

U Prelogu se prvi tjedan radilo “udarnički” od ranog jutra, od ustajanja u 6.30 sati do ručka u 13.30 sati. Poslijepodne i večer igrači su imali na raspolaganju za slobodne aktivnosti, sponzorske obveze Saveza, ali i one medijske. Od ovoga tjedna dosta toga se mijenja jer počinje analiza suparnika u prijateljskim susretima, a zatim i onih protiv kojih će se igrati u Parizu. Izbornik Dagur Sigurdsson i “dežurni mučitelj” Šime Tomašević nisu imali popusta ni za koga. I treba reći da su svi dečki izdržali, sve moguće “torture” s utezima, medicinkama, gumama, trčanjem i slično. Nitko se ne žali na ozljede ni na žestok ritam. To posebno veseli izbornika jer pokazuje da su vrlo ozbiljno shvatili njegovo upozorenje nakon slabog nastupa na Gjensidige kupu, kada ih je upozorio da od tog trenutka počinje njihova borba za olimpijsku vizu i da ga ne zanimaju imena, već samo spremnost. S obzirom na to da su svi igrači dobili program priprema prije nego su se našli na okupljanju u Zagrebu, podatak da do sada nema ozljeda potvrđuje da su vrlo ozbiljno shvatili izbornikovo upozorenje i maksimalno odgovorno odradili tu zadaću.

VEZANI ČLANCI:

Što se tiče Egipta, našeg subotnjeg suparnika u prijateljskoj utakmici, riječ je o jednoj od najboljih svjetskih reprezentacija koja je višestruki afrički prvak, četvrta s posljednjih Olimpijskih igara u Tokiju, sedma s prvenstva svijeta u Švedskoj i Poljskoj 2023. godine. Naš su veliki dužnik, jer su nas teškim porazom u prvom susretu ostavili bez četvrtfinala, odnosno prilike da direktno izborimo Igre u Parizu. Pa smo stoga morali okolnim putem, preko kvalifikacija do “grada svjetlosti”. Ulaznice za taj susret već su 10-ak dana u prodaji. Cijena je promotivna – 5 i 10 eura, jer želimo da varaždinska Arena bude puna i da pomogne dečkima da u dobrom raspoloženju zaključe prvi dio priprema.

Jači za Triglav osiguranje

Jučer je potpisan sponzorski ugovor između HRS-a i Triglav osiguranja.

– Trenutak potpisa ovog ugovora je sjajan jer sada imamo pripreme, a onda vrlo brzo u siječnju 2025. godine SP kojemu smo jedan od suorganizatora. Velika je stvar kada na tržištu budete prepoznati kao sport s kojim najjače organizacije na tržištu žele biti poslovni partneri. To je velika nagrada i čast nama kao Savezu – rekao je Tomislav Grahovac, predsjednik HRS-a.