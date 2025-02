Sezona za Bojana Bogdanovića je gotova. U klubu razmatraju odluku koja je potpuno nekorektna

Svoju 11. NBA sezonu Bojan Bogdanović okončat će bez iti jedne odigrane utakmice. Nakon što je još 30. travnja prošle godine objavljeno da mora na operaciju lijevog stopala i lijeve šake, Babo je u međuvremenu razmijenjen iz Knicksa u Netse za koje nije stigao odigrati niti jednu utakmicu.

Kada je ovaj Večernjakov novinar boravio u New Yorku, u studenom prošle godine, na Bojanov račun mogli smo čuti samo hvalospjeve. I nadu trenera Jordija Fernandeza da će se Hrvat što prije vratiti na parket:

- Bojanov oporavak napreduje. Ne znam točan datum, dobrog je raspoloženja. Premda nespreman za igranje bio je s nama i na turneji što je meni kao treneru dosta važno. Naime, on je veteran koji oko puno toga može pomoći mlađim igračima. Meni to govori da radi marljivo, da je željan vratiti se na parket i kada god on bude spreman zaigrati značit će nam dosta. Ja ga znam otkako je bio klinac koji je igrao u podmlatku Reala a potom i na posudbi u Murciji i vrlo sam uzbuđen što ga mogu trenirati.

Nažalost, od toga neće biti ništa jer Bojan mora na novu operaciju stopala. Još prije mjesec dana bilo je govora kako bi se Bojan mogao uskoro pojaviti u momčadi no jutros je objavljena vijest da mora ponovo na operaciju i da je sezona za njega završena.

Nakon što se godinama jako dobro odupirao ozljedama, Bojanu se dogodilo da u svojoj 11. NBA sezoni nije odigrao niti minute tako da je nastavak njegove NBA karijere neizvjestan. A u prvih pet sezona propustio je tek pokoju utakmicu od predviđene 82 jer je igrao 78 pa 79 pa 81 pa 80 pa 81 utakmicu nakon čega je tijelo, za igranja u Utahu, ipak počelo popuštati (63, 72, 69) da bi u sezoni odigranoj za Detroit pao na 59 utakmica dok je u sezoni koju je podijelio između Detroita i New Yorka nastupio 57 puta.

Ono što je za dugogodišnjeg hrvatskog reprezentativca sada nepovoljno jest da mu na ljeto ističe ugovor i da će biti slobodan igrač. A kako će 18. travnja napuniti 36 godina njegova pozicija na NBA tržištu, nakon neodigrane cijele sezone i dvije operacije stopala, zacijelo neće biti povoljna. No, ako mu se bude još treniralo i igralo, i ako mu nitko od NBA klubova ne bude nudio njemu nešto primamljivo, za ovog sjajnog šutera uvijek će biti mjesta u najjačim europskim klubovima.

Po dolasku u NBA ligu, iz Fenerbahčea, Bogdanović je igrao za Brooklyn Netse a nakon toga i za Washingtron Wizardse, Indiana Pacerse, Utah Jazz, Detroit Pistonse i New York Knickse a u NBA karijeri ima prosjek od 15,6 koševa po susretu uz 46 posto šuta iz igre odnosno 39,4 posto za tricu.

Kako piše Brian Lewis iz New York Posta, u Netsima razmatraju da li da ga otpuste već sada (rok je do 1. ožujka) što bi bilo nekorektno jer je klub koji ga je preuzeo u razmjeni s Knicksima ima moralnu obvezu pomoći mu oko ozljede i rehabilitacije.