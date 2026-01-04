Sevilla kod kuće teško poražena od Levantea

Nogometaši Levantea su na gostovanju pobijedili Sevillu s 3-0 u 18. kolu španjolske Primere.

Strijelci za Levante bili su Iker Losada u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, Carlos Espi u 77. i Carlos Alvarez u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Unatoč pobjedi Levante je na pretposljednjem, 19. mjestu s 13 bodova, a Sevilla na 11. poziciji s 20 bodova.