ZAVRŠILO 3:0

Sevilla kod kuće teško poražena od Levantea

LaLiga - FC Barcelona v Sevilla
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
04.01.2026.
u 16:28

Strijelci za Levante bili su Iker Losada u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena, Carlos Espi u 77. i Carlos Alvarez u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Nogometaši Levantea su na gostovanju pobijedili Sevillu s 3-0 u 18. kolu španjolske Primere.

Unatoč pobjedi Levante je na pretposljednjem, 19. mjestu s 13 bodova, a Sevilla na 11. poziciji s 20 bodova.
Sevilla levante

