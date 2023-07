Sesar: O onima koji nisu tu neću pričati, neki su ozlijeđeni a neki imaju svoje razloge

U Zagrebu se okupila hrvatska muška košarkaška reprezentacija pred kojom su četiri pretkvalifikacijske utakmice za Eurobasket s Irskom i Luksemburgom. U to ime, zajedno s izbornikom Josipom Sesarom, pred medije su izašli novopečeni član euroligaša Bayerna, centar Danko Branković i razigravač Cedevita Olimpije Lovro Gnjidić koji su, kao i ostalih 14 igrača, bez dodatnih pitanja pozitivno odgovorili na izbornikov poziv.

A odazvali su se još i razigravači Borna Kapusta, Goran Filipović i Mate Kalajžić, bekovi Toni Perković, Roko Badžim, Luka Krajnović, krila Mateo i Dario Dežnjak, Lovro Mazalin, Renato Serdarušić, Leo Menalo te centri Roko Prkačin, Antonio Vranković i Krešimir Ljubičić.

No, nisu se odazvali svi koje je Sesar zvao. Neki su upravo u Las Vegasu (Karlo Matković, Luka Šamanić) na NBA Ljetnoj ligi, drugi su prijavili ozljede (Mario Hezonja, Luka Božić, Dominik Mavra) a neki se ne mogu priključiti već sada zbog pravila o limitiranom broju dana u reprezentaciji koje im njihovi poslodavci dopuštaju (Ivica Zubac, Dario Šarić).

- Jedva sam dočekao ovo okupljanje, da to sve krene. Prvo želim pohvaliti ove igrače koji su tu i koji niti u jednom trenutku nisu postavili dodatno pitanje niti su tražili bilo kakve beneficije. O onima koji nisu tu, o njima ovog časa ne bih htio pričati. Neki od njih su ozlijeđeni a neki imaju svoje razloge. Pričao sam sa svim igračima, svi su oni odrasli ljudi - kazao je izbornik dodavši ponešto i o medicinskim ispričnicama:

- Svi koji su prijavili ozljede imaju i medicinsku dokumentaciju. Oni koji su na Ljetnoj NBA ligi ili imaju ograničenje od NBA lige kada je u pitanju broj dana koliko mogu provesti u reprezentaciji, oni nisu slali ispričnice.

Novi izbornik ovako je koncipirao način rada:

- Pripreme su koncipirane tako da nećemo imati dva nego jedan, ali duži, trening dnevno. Bit će to trening od tri do tri i pol sata u komadu kako bi igrači izvan toga imali dosta vremena za oporavak. Bude li netko htio dodatni individualni rad imat ćemo i za to otvoreni termin od sat i pol.

A to je koncept koji se sviđa i dvojici igrača, bivših cibosa.

- Meni to odgovara jer imam dovoljno vremena za regeneraciju. Meni više paše jedan duži trening nego dva kraća - kazao je Branković s kojim se složio i Gnjidić:

- Ja sam u tom načinu rada cijelu sezonu i meni to paše.

A Gnjidiću paše i to što je pred njim radno reprezentativno ljeto.

- Iza mene je teška klupska sezona. Veselim se što sam tu, želim pokazati da sam i uz lošu sezonu napredovao. Puno mi znači što sam tu i hvala izborniku na pozivu. Nadam se da ću se dokazati.

I dok će Gnjidić i sljedeće sezone nositi majicu ljubljanskih "zmajčeka", Branković je promijenio boje. Vraća se s posudbe u Megi i igrat će sljedeće sezone u euroligašu Bayernu i to pod trenerskom palicom Pabla Lasa.

- S obzirom na to da me čeka Euroliga pomalo sam i nervozan ali više uzbuđen. Igrat ću kod trenera koji ima strašnu karijeru iza sebe i takva prilike se ne propušta.

Upitan da li misli da Laso od njega može napraviti novog Tavaresa, 217 cm visoki Branković kazao je:

- Nije da ja želim postati netko drugi nego biti najbolji ja, najbolje što mogu učiniti od sebe.

Obojica očekuju da će kroz ove reprezentativne pripreme i utakmice dodatno napredovati. A izbornik Sesar će pokušati reprezentativno okruženje pokušati učiniti što ugodnijim.

- Ja nisam tip trenera policajca, koji će s palicom bdjeti nad igračima. To su profesionalci, momci koji žive od košarke a meni je bitno da se oni osjećaju ugodno, da se osjećaju kao obitelji. Tim više što smo se okupili u vrijeme kada bi većina tih igrača bili negdje na moru. Jer, moramo igrati pretkvalifikacije čiji spomen ni meni nije drag. Prvi cilj je, dakako, rezultat odnosno četiri pobjede u četiri utakmice s Irskom i Luksemburgom.

Da bi se što bolje uigrali za te utakmice, naši će košarkaši odigrati jednu utakmicu sa Slovačkom Aramisa Naglića i dvije s Kinom (12. i 15. srpnja) koju trenerski predvodi Aleksandar Đorđević.

- S Kinom su utakmice dogovorene i prije no što sam ja postao izbornik i to nismo htjeli mijenjati. Sa Slovačkom ćemo odigrati utakmicu zatvorenog tipa jer i oni igraju pretkvalifikacije pa će biti dosta skrivanja - objasnio je Sesar prije no što će, s reprezentativcima, krenuti put Opatije gdje će se pripreme i odvijati ali i igrati dvije pripremne utakmice te dvije pretkvalifikacijske.