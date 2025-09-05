Naši Portali
FIFA LJESTVICA

Senzacionalan poraz Njemačke pomogao Hrvatskoj. Vatrenima su dali veliku prednost na SP-u

Foto: DAVID W CERNY/REUTERS
Foto: DAVID W CERNY/REUTERS
05.09.2025.
Hrvatska bi prema trenutačnom stanju na ždrijebu izbjegla dvoboje s najvećim svjetskim silama Argentinom, Španjolskom, Francuskom, Engleskom, Brazilom, Portugalom, Nizozemskom i Belgijom kao i s reprezentacijama domaćina

Hrvatska reprezentacija večeras od 20:45 gostuje kod Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., a uoči utakmice stigla je odlična vijest iz Bratislave iako ondje nije igran dvoboj naše skupine. Slovačka je na domaćem terenu priredila veliko iznenađenje svladavši Njemačku 2:0 i time značajno pomogla Hrvatskoj.

Nijemci su tim porazom izgubili 18 bodova na Fifinoj ljestvici te ispali iz deset najboljih reprezentacija svijeta. Najveći dobitnik tog raspleta je upravo Hrvatska, koja se pomaknula na deveto mjesto. Upravo je ta pozicija ključna jer donosi status nositelja na ždrijebu za Svjetsko prvenstvo. Na turniru će sudjelovati 12 skupina po četiri momčadi.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Slovakia v Germany
Nositeljske pozicije rezervirane su za tri domaćina SAD, Meksiko i Kanadu dok će preostalih devet mjesta pripasti reprezentacijama koje u trenutku ždrijeba budu među prvih devet na FIFA-inoj ljestvici, pod uvjetom da osiguraju plasman na SP.

Prema trenutnom poretku, to znači da bi Hrvatska na ždrijebu izbjegla dvoboje s najvećim svjetskim silama Argentinom, Španjolskom, Francuskom, Engleskom, Brazilom, Portugalom, Nizozemskom i Belgijom kao i s reprezentacijama domaćina.

