Šok u njemačkoj školi: Mladić s Kosova izbo učiteljicu, policija opkolila kvart

Šokantan napad dogodio se jutros u strukovnoj školi u njemačkom gradu Essenu, kada je 18-godišnji učenik navodno izbo svoju nastavnicu nožem. Incident se zbio u obrazovnom kompleksu u gradskoj četvrti Nordviertel, a žrtva, koja je zadobila teške ozljede trbuha, trenutačno se nalazi na hitnoj operaciji u sveučilišnoj bolnici, piše BILD.

Napadač, državljanin Kosova i učenik škole, prema svemu sudeći je ciljano prišao nastavnici i napao je nožem. Nije jasno je li prethodno sudjelovao u nastavi ili je u školu ušao s drugom namjerom. Nakon napada pobjegao je s mjesta događaja.

Potraga za osumnjičenim završila je oko 11 sati kada je policija, na temelju dojave građana, locirala osobu koja odgovara opisu – u parku udaljenom nekoliko kilometara od škole. Prema policijskim izvorima, mladić je pri pokušaju legitimiranja navodno krenuo s nožem prema pripadnicima specijalne jedinice SEK, što je rezultiralo uporabom vatrenog oružja. Napadač je ranjen i odmah uhićen.

Dok se policija s dugim cijevima rasporedila oko škole, helikopter je nadlijetao područje, a hitne službe su pružale pomoć ne samo teško ozlijeđenoj nastavnici, već i brojnim učenicima koji su se zatekli na mjestu događaja. Najmanje deset učenika doživjelo je težak šok – neki su svjedočili napadu, a neki su pružali prvu pomoć.

Unutar škole vladala je panika: mnogi učenici su se, prema sigurnosnim protokolima za ovakve slučajeve, zabarikadirali u učionicama. Dio njih je kasnije evakuiran, no napetost i strah još uvijek nisu popustili.

Gradonačelnik Essena Thomas Kufen stigao je na mjesto napada kako bi dao podršku školskom osoblju i učenicima te se upoznao sa situacijom iz prve ruke.