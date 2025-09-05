Naši Portali
UBODENA U TRBUH

Šok u njemačkoj školi: Mladić s Kosova izbo učiteljicu, policija opkolila kvart

Najnovija vijest
Autor
Lina Šantak
05.09.2025.
u 12:31

Najmanje deset učenika doživjelo je težak šok – neki su svjedočili napadu, a neki su pružali prvu pomoć.

Šokantan napad dogodio se jutros u strukovnoj školi u njemačkom gradu Essenu, kada je 18-godišnji učenik navodno izbo svoju nastavnicu nožem. Incident se zbio u obrazovnom kompleksu u gradskoj četvrti Nordviertel, a žrtva, koja je zadobila teške ozljede trbuha, trenutačno se nalazi na hitnoj operaciji u sveučilišnoj bolnici, piše BILD.

Napadač, državljanin Kosova i učenik škole, prema svemu sudeći je ciljano prišao nastavnici i napao je nožem. Nije jasno je li prethodno sudjelovao u nastavi ili je u školu ušao s drugom namjerom. Nakon napada pobjegao je s mjesta događaja.

Potraga za osumnjičenim završila je oko 11 sati kada je policija, na temelju dojave građana, locirala osobu koja odgovara opisu – u parku udaljenom nekoliko kilometara od škole. Prema policijskim izvorima, mladić je pri pokušaju legitimiranja navodno krenuo s nožem prema pripadnicima specijalne jedinice SEK, što je rezultiralo uporabom vatrenog oružja. Napadač je ranjen i odmah uhićen.

Dok se policija s dugim cijevima rasporedila oko škole, helikopter je nadlijetao područje, a hitne službe su pružale pomoć ne samo teško ozlijeđenoj nastavnici, već i brojnim učenicima koji su se zatekli na mjestu događaja. Najmanje deset učenika doživjelo je težak šok – neki su svjedočili napadu, a neki su pružali prvu pomoć.

Unutar škole vladala je panika: mnogi učenici su se, prema sigurnosnim protokolima za ovakve slučajeve, zabarikadirali u učionicama. Dio njih je kasnije evakuiran, no napetost i strah još uvijek nisu popustili.

Gradonačelnik Essena Thomas Kufen stigao je na mjesto napada kako bi dao podršku školskom osoblju i učenicima te se upoznao sa situacijom iz prve ruke.

Komentara 10

Pogledaj Sve
DI
Dingač
12:22 05.09.2025.

Ovakvi slučajevi su nedopustivi i pokazuju ozbiljan problem u sustavu. Tko dođe živjeti ili raditi u Europu mora poštovati zakone i pravila zemlje domaćina. Ako se netko ponaša nasilno, treba odmah izgubiti pravo boravka i biti protjeran. Nema tolerancije za nasilje, bez obzira odakle netko dolazio. Države moraju strože provjeravati tko ulazi, a pravo na rad i boravak mogu imati samo oni koji poštuju zakone i spremni su se integrirati.

Avatar Joannes decimus
Joannes decimus
12:26 05.09.2025.

Pa opet, Kosovo, tj. Kosova, neovisna je država koja više nikada neće biti u sastavu Srbije.

Avatar Tvrdi
Tvrdi
12:20 05.09.2025.

Narodni običaji.

