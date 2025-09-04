Naši Portali
KAKAV ŠOK

VIDEO Njemačka senzacionalno izgubila od Slovačke na otvaranju kvalifikacija za svjetsko prvenstvo!

World Cup - UEFA Qualifiers - Group A - Slovakia v Germany
DAVID W CERNY/REUTERS
Autori: Vecernji.hr , Hina
04.09.2025.
u 23:00

Ovo je iznimno loš početak kvalifikacija za Juliana Nagelsmanna i njegovu momčad u skupini u kojoj su veliki favoriti.

Natjecanje u skupini A europskih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine započelo je senzacijom, Slovačka je u Bratislavi nadigrala Njemačku sa 2-0. Slovačku je u prednost nakon lijepe akcije pred kraj prvog poluvremena doveo Hancko (42), da bi Strelec (55) sjajnim pogotkom okončao solo-akciju kojom je početkom nastavka povisio na 2-0. Golove pogledajte OVDJE

U drugoj utakmici ove skupine Sjeverna Irska je očekivano kao gost sa 3-1 svladala Luksemburg. Izravni plasman u SAD, Meksiko i Kakadu sljedećeg ljeta izborit će samo pobjednik skupine.

Za razliku od Njemačke, Španjolska je bila sigurna na startu svog ciklusa svladavši kao gost u susretu skupine E Bugarsku sa 3-0. Oyarzabal (5), Cucurella (30) i Merino (38) riješili su pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu. Ranije je u ovoj skupini Turska gao gost nadigrala Gruziju sa 3-2.

U derbiju večeri Nizozemska i Poljska su u susretu skupine G igrale 1-1 u Rotterdamu. Dumfries (28) je doveo domaće u prednost, a Cash (80) je postavio konačni rezultat. Obje momčadi sada imaju po sedam bodova, Nizozemska iz tri, a Poljska iz četiri susreta. Na tri boda iz četiri susreta još je i Finska.

