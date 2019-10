Srpski mediji se naslađuju: Hrvati nam gledaju u leđa, pretekli smo ih!

Na najnovijoj listi "malih" zemalja s najviše predstavnika u ligama petice Srbija je nazadovala za jedno mjesto i sada je druga, ali je preskočila Hrvatsku koja je pala za dvije pozicije na četvrto mjesto, objavili su srbijanski mediji.

Srbi se pozivaju na istraživanje East Standa i poredak na kojem se ne uzimaju u obzir igrači iz država liga petice nego se radi o manjim nogometnim silama poput Austrije, Danske, Srbije ili Hrvatske. Naša je država viceprvak svijeta, ali je na klupskoj razini u rangu spomenutih država.

After the transfer period an update of the statistics related to players that originate from the countries. Change at the top, Austria took the lead. Serbia Denmark Croatia Sweden Poland football