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TALIJAN U MERCEDESU

Antonelli kreće s prve pozicije na VN Belgije

Kimi Antonelli
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 17:56

Za Antonellija, koji je i vodeći u ukupnom redoslijedu SP-a, ovo je šesti "pole position" na 10. ovogodišnjoj utrci, a društvo u prvom redu pravit će mu Nizozemac Max Verstappen (Red Bull).

Mladi, 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) startat će s prve pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Belgije Svjetskog prvenstva vozača formule 1.

Za Antonellija, koji je i vodeći u ukupnom redoslijedu SP-a, ovo je šesti "pole position" na 10. ovogodišnjoj utrci, a društvo u prvom redu pravit će mu Nizozemac Max Verstappen (Red Bull).

Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris (McLaren), ali je dobio kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti Britanac George Russell (Mercedes) i Monežanin Charles Leclerc (Ferrari).

Utrka je na programu u nedjelju od 15 sati.
Ključne riječi
Formula 1 Kimi Antonelli

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