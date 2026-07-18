Antonelli kreće s prve pozicije na VN Belgije

Mladi, 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli (Mercedes) startat će s prve pozicije u nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Belgije Svjetskog prvenstva vozača formule 1.

Za Antonellija, koji je i vodeći u ukupnom redoslijedu SP-a, ovo je šesti "pole position" na 10. ovogodišnjoj utrci, a društvo u prvom redu pravit će mu Nizozemac Max Verstappen (Red Bull).

Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris (McLaren), ali je dobio kaznu od 10 mjesta, pa će iz drugog reda krenuti Britanac George Russell (Mercedes) i Monežanin Charles Leclerc (Ferrari).

Utrka je na programu u nedjelju od 15 sati.