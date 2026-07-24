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SLAVNI TENISAČ

Novak Đoković: Tko mi je u životu najviše pomogao? Hrvati

Novak Đoković
Foto: Reuters/Pixsell
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
24.07.2026.
u 21:00
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"Tko mi je najviše pomogao? Dečki, posebno oni iz moje regije, iz Hrvatske, Mario Ančić i Ivan Ljubičić. Obojica su bili u samom svjetskom vrhu, treći i sedmi na ATP ljestvici. U to vrijeme dijelio sam trenera s Ivanom Ljubičićem, koji je tada bio treći tenisač svijeta."

Novak Đoković, po mnogima najbolji tenisač u povijesti, ovih je dana na jednom događaju u New Yorku otrkio da su mu hrvatski igrači pomogli u početku njegove karijere, dok se još probijao na ATP ljestvici.

"Tko mi je najviše pomogao? Dečki, posebno oni iz moje regije, iz Hrvatske, Mario Ančić i Ivan Ljubičić. Obojica su bili u samom svjetskom vrhu, treći i sedmi na ATP ljestvici. U to vrijeme dijelio sam trenera s Ivanom Ljubičićem, koji je tada bio treći tenisač svijeta. Bio sam tinejdžer i nisam znao gotovo ništa. Koje žice koristiti, kakav reket odabrati, koji balans ili težinu – sve sam učio usput. Kao mršavi klinac iz Srbije koji je tek ulazio u svjetski tenis, samo sam pokušavao pronaći svoj put i izboriti mjesto među najboljima", rekao je Đoković.

Posebno je istaknuo Ivana Ljubičića.

"Ivan me prihvatio pod svoje okrilje i pomogao mi kroz cijeli taj proces. Savjetovao me kako razgovarati s medijima i kako se ponašati izvan terena. Najvrjedniji savjet koji mi je dao bio je da uvijek ostanem svoj i budem autentičan", dodao je.
Ključne riječi
tenis Novak Đoković

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