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POČELA UTRKA S VREMENOM

Italija prolazi kroz najcrnije razdoblje u povijesti, a sada su je odbili Guardiola i Ancelotti

Pep Guardiola
Foto: Reuters/Pixsell
1/3
Autor
Edi Džindo
24.07.2026.
u 21:15
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Visoko je na listi želja bio Pep Guardiola, no čudesni Španjolac odbio je službenu ponudu Italije s objašnjenjem da se nakon iznimno zahtjevnog desetljeća na klupi Manchester Cityja treba fokusirati na privatni život. Bila bi to fantastična priča, ali Guardiola je zaslužio odmor nakon svih ovih povijesnih uspjeha koje je postigao.

Talijanski nogometni savez je u utrci s vremenom. Oko dva mjeseca ostalo je do idućih utakmica nogometne reprezentacije u Ligi nacija, a Italija već gotovo puna četiri mjeseca nema svojeg izbornika. Još tamo 3. travnja Gennaro Gattuso sporazumnim je raskidom ugovora napustio izborničku poziciju, nekoliko dana nakon poraza u dodatnim kvalifikacijama za SP protiv Bosne i Hercegovine, a sad smo već pred krajem srpnja te nikakvih konkretnijih naznaka o istaknutom kandidatu nema.

Dobar razlog u tome je i totalna rekonstrukcija Saveza. Na poziciju predsjednika stigao je Giovanni Malagò, inače prije ovog dugogodišnji predsjednik Talijanskog olimpijskog odbora, dok je na poziciju tehničkog direktora stigao ponajbolji branič u nogometnoj povijesti, Paolo Maldini. Upravo je Maldinijeva zadaća regrutacija i odabir novog izbornika reprezentacije. Nije bivši branič Milana nipošto ciljao nisko. Budući da Italija prolazi najtamnije razdoblje u svojoj reprezentativnoj povijesti, s tri uzastopna propuštena plasmana na svjetska prvenstva, cilj je bio dovesti stratega najviše moguće klase kako bi se Italiju vratilo tamo gdje pripada.

Visoko je na listi želja bio Pep Guardiola, no čudesni Španjolac odbio je službenu ponudu Italije s objašnjenjem da se nakon iznimno zahtjevnog desetljeća na klupi Manchester Cityja treba fokusirati na privatni život. Bila bi to fantastična priča, ali Guardiola je zaslužio odmor nakon svih ovih povijesnih uspjeha koje je postigao.

Prije Guardiole, Maldini je za poziciju izbornika 'vrbovao' najboljeg talijanskog trenera, Carla Ancelottija, ali ni taj projekt regrutacije nije bio uspješan. Ancelotti unatoč neuspjehu na Svjetskom prvenstvu s Brazilom odnedavno ima novi ugovor na klupi seleçaa koji traje čak do 2030. godine. Nakon Ancelottija i Pepa, Maldinijeve iduće opcije su Andrea Pirlo, Roberto Mancini i Antonio Conte. 

Ključne riječi
Carlo Ancelotti Pep Guardiola

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