Scottie Pippen o ovom ne priča: "Kroz karijeru je zaradio više nego Jordan!"

Scottie Pippen kroz knjigu "Unguarded" provlači događaje iz vremena dok je bio košarkaš, posebno kao dio Chicago Bullsa, a cijela intonacija sugerira da su mu se dogodile brojne nepravde i dojam je kako za njih krivi Michaela Jordana.

Zamjera mu što je bio u prvom planu, naglašava da je bio jednako bitan kao on, zamjera mu što je zarađivao više... I tijekom promocije knjige sve te negativnosti i izokrenute verzije prošlosti kojoj je pripadao i osvrtao se na nju toliko puta, izbacio je na površinu.

- Nema više povratka. To što je rekao, ostat će, prešao je granicu. Znam da mu Michael nikad neće zaboraviti. Pretjerao je - kazao je Charles Barkley tijekom gostovanja na Sirius XM pa nastavio:

- Nisu zajedno osvojili jednu titulu, osvojili su ih šest. Neka kemija je morala postojati, neka posebna veza... Ne može sad tvrditi drugačije. Nekome se dogodi slučajna titula i momčad se nakon nje promijeni pa možemo pričati da igrači nisu imali posebnu vezu. Ovdje to nije slučaj, tako da mogu zaključiti kako sve ovo izvodi da bi prodao više knjiga. Napadati Phila Jacksona i Mikea... Mislim, vrijedi li to?

Naime, Barkley je bio svjedok tog vremena, njegovi Phoenix Sunsi su izgubili 1993. u finalu od Bullsa (2-4).

- Stalno slušam o tome kako je Scottie bio najpotplaćeniji košarkaš svoje ere. Ali, znate li ovaj podatak, kroz cijelu karijeru zaradio je 107 milijuna dolara, a Mike 87 milijuna. Da, na kraju je zaradio više! I nakon Bullsa je on bio taj koji je u momčadi zarađivao više od nekog drugog. Tako to ide.

Podsjetio je i na situaciju u NBA tijekom godina kad su se svi skupa počeli afirmirati i kad još nije bilo titula, slave, uspjeha i novca.

- U osamdesetima nismo mogli znati da će se u budućnosti zarađivati koliko se počelo zarađivati i željeli smo se osigurati dugotrajnim ugovorima, koji su nam u svakom trenutku garantirali novac koji smo dogovorili. Ozljeda, loša forma... Taj novac bio je garantiran! Mike nije morao ići tim putem jer je bio superzvijezda, s razlogom. Scottie je stigao u NBA težim putem, iz siromašne obitelji i pristao je na ugovor na koji je pristao. Nitko mu nije kriv. Kao ni meni. Mene je agent prevario i nakon četiri godine ostao sam bez ičega. Tek po dolasku u Phoenix sam zaradio ozbiljan novac - rekao je Barkley i naglasio nešto bitno:

- Moraš prihvatiti što si učinio, a ne bježati od toga. Svi smo griješili, griješio je i on. Nema smisla negirati to ili ublažavati. Ucjenjivao je Bullse ozljedom, javno je izražavao nezadovoljstvo i narušavao atmosferu i nije uvijek stavljao momčad na prvo mjesto. Ali, učinio je i mnoštvo sjajnih stvari. Sve to je dio njegovog života.

Pippen je po odlasku iz Bullsa 1998. otišao u Houston Rocketse i potpisao jednogodišnji ugovor vrijedan 11 milijuna dolara. U Chicagu je zaradio kroz osam sezona oko 20 milijuna dolara. Odmah 199. potpisao je za Portland Trail Blazerse i kroz četiri sezone zaradio oko 66 milijuna dolara. Na kraju, vratio se 2003. u Bullse i ostao s njima do 2005., a kroz dvije sezone zaradio je nešto više od deset milijuna dolara.

- To ne spominje u knjizi - kratko je naveo Barkley.