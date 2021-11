VIDEO Ovako je Jordan opisao Pippena... I poklonio mu ferrari vrijedan 337.000 USD!

Scottie Pippen je kroz knjigu "Unguarded" i potom njenu promociju posljednjih tjedana podosta ocrnio Michaela Jordana te navukao bijes fanova, medija, bivših i aktualnih košarkaša... Ali ne i najboljeg svih vremena, kako se često tepa Air Mikeu.

- On je najbolji igrač s kojim sam imao prilike igrati - kratko je nedavno komentirao Jordan i time samo ponovio ono što priča oduvijek.

Bio je to savršen odgovor na ovu lavinu koja se iz Pippenova smjera sjurila prema njemu i svemu što je napravio kroz karijeru. No, Jordan ne mora brinuti, Scottie je taj kojem sve ovo šteti. Možda kratkoročno zaradi nešto novca od knjige, ali dugoročno mu je ugled nepovratno narušen.

Foto: Nuccio DiNuzzo -00252084A - Former Chicago Bulls star Scottie Pippen smiles as he approaches the microphone for his news conference regarding the retirement of his number at the United Center in Chicago, Illinois on Monday Dec. 5, 2005. (Nuccio DiNuzzo/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom

Posebno jer se sve češće pojavljuju svjedočanstva i snimke iz onih vremena Chicago Bullsa, kojima se potvrđuje da ovo što sad Pippen tvrdi baš "ne drži vodu". Naime, kad je htio titule i boravak na vrhu, uživao je biti uz Jordana. Koji, pak, nikad nije skrivao koliko cijeni Pippena.

Bez njega ne bi, uostalom, osvojio sasvim sigurno toliko titula i od toga ne bježi. Kao što Pippen sad bježi od činjenice da bez Jordana on sam vrlo vjerojatno ne bi nikad osvojio ijednu.

A posebno mu neće biti lako sad kad se počeo "vrtjeti" intervju nakon finala 1997., u kojem je kao najvredniji igrač (MVP) proglašen, naravno, Jordan.

- Pippen i ja... mi smo tandem. Teško je odvojiti nas. Mnogo mi znači kad izađem na parket i zaigram. Oslobađa me pritiska s kojim se moram nositi i trudim se, isto tako, da i ja njega oslobodim što je više moguće. Zato mi je teško prihvatiti ovu MVP titulu, njemu pripada polovica. Uzet ću trofej, njemu neka ostane automobil - izjavio je Jordan.

Scottie Pippen, really has lost his mind.



Here’s MJ accepting the 1997 finals MVP and inviting Scottie to hold it up with him, tells him your my MVP and goes on to talk about how much Scottie means to him and that they should share it. pic.twitter.com/8ud4TYnfzq — Didier Occident (@DidierOccident) November 8, 2021

Nije poznato je li mu dao automobil, ali lako moguće, posebno jer mu je iste te 1997. za Božić poklonio svoj crveni ferrari vrijedan 331.000 dolara.

Foto: Charles Cherney From left to right: Dennis Rodman, Michael Jordan, Scottie Pippen, Ron Harper and coach Phil Jackson hold the five championship trophies in 1997. (Charles Cherney/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom

- On je meni poklonio posebno izrađene dijamantne naušnice u obliku NBA trofeja, a ja sam njemu htio kutiju cigara, ali sam razmislio i poklonio mu Ferrari jer znam koliko ga je htio. Nije imao dvostruko zaključavanje, ali poslužio mu je - otkrio je davnih dana Jordan.