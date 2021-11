Scottie Pippen nastavlja omalovažavati Jordana: Zašto o tome nitko ne priča?

Scottie Pippen nastavlja udarati po Michaelu Jordanu i obezvrijeđivati odnos koji su imali kao igrači trofejnih Chicago Bullsa, čime zapravo narušava svoju ostavštinu, barem ako je suditi prema reakcijama javnosti...

Najgore od svega jest što se čini da ima žestoke istupe jer želi promovirati memoare "Unguarded", u kojem ima podosta sočnih negativnih detalja oko Jordana. Kojem zamjera što je konstantno u prvom planu, a istovremeno koristi njegov status u osobnu korist.

Foto: Patrick D. Witty Michael Jordan heads up court during a game at the United Center in 1997. (Patrick D. Witty/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom

Nakon napada na Air Mikea zbog smjera u kojem je išao Netflixov dokumentarac "Last Dance", sad je uslijedio i napad vezan za legendarnu "flu game" (utakmica koju je Jordan odigrao pod gripom i temperaturom od gotovo 39).

- Ma dajte, molim vas, gripa... Kakva gripa! Nitko ne priča o mojoj ozljedi leđa, iako sam igrao. Zašto? Je li ozbiljnija ozljeda diska ili gripa - pitao je tijekom gostovanja kod Franka Isole na SiriusXM NBA Radiju.

“I don’t see too many ‘Bad Back’ games but I do see ‘Flu Games’.”



Scottie Pippen reveals to @TheFrankIsola just how bad his back was injured the 1998 NBA Finals… and why not enough people paid attention to it.



Listen live now to the full show now ➡️ https://t.co/AYipQpw9t4 pic.twitter.com/KaOak13TzA — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) November 9, 2021

Samo, Pippen je zbog problema s leđima u šestoj utakmici finala između Jazzera i Bullsa, najgledanijoj u NBA povijesti, zabio osam poena za 25 minuta, a dodao je tome tri skoka i četiri asistencije. Istovremeno, Jordan je u petoj utakmici s temperaturom zabio 38, imao sedam skokova i pet asistencija.

- Da se igrala sedma utakmica, vjerojatno ne bih mogao igrati - izjavio je Pippen.

Ne može nikako zaboraviti činjenicu da je zarađivao tijekom karijere premalo, no sam je potpisao višegodišnji ugovor, sam nije želio napustiti Chicago i nakon karijere imao je niz loših poslovnih odluka. Kao igrač, htio je biti uz Jordana, htio je trofeje, ali istovremeno nije želio biti u sjeni košarkaša u čijoj sjeni je i LeBron James, kao i svi ostali.

- O Pippenu pričamo samo zato što je igrao s Jordanom, inače bismo ga se sjetili tek povremeno. Trebao bi biti sretan što je imao priliku imati ulogu Robina Jordanovom Batmanu - kazao je novinar Skip Bayless, koji je pratio Bullse prilikom osvajanja titula tih slavnih godina.

Foto: Nuccio DiNuzzo Bulls coach Phil Jackson walks off the Delta Center court amid falling streams as the Bulls lost Game 1 of the NBA Finals to the Jazz on June 3, 1998. (Nuccio DiNuzzo/Chicago Tribune/TNS) Photo via Newscom

I dodao je još jednu zanimljivost...

- Nije imao stav pobjednika, a to se moglo vidjeti kad je odlučio sjesti jer je Phil Jakson protiv New Yorka dao Kukoču posljednji šut. Pravi pobjednik bi ili rekao da to neće dopustiti, pokazao bi pozitivni inat, pobjednički mentalitet... ili bi stao uz momčad i napravio što trener kaže. On je sjeo, nije htio ni slaviti pobjedu. Ima sreće što se nakon tog Jordan vratio i inzistirao da Pippen ostane u Bullsima.