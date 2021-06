Schumacherova supruga ima poslovni plan: Kupila je zemlju na Mallorci, seli i Michaela

Obitelj legende formule 1 Michaela Schumachera, kupila je posjed na Mallorci, vrijedan oko tri milijuna eura.

Riječ je o 13 hektara u elitnom dijelu otoka Puerto Andratx, odmah do vile koju je Schumacherova supruga Corina kupila 2017. za 30 milijuna eura od predsjednika madridskog Reala Florentina Pereza, koji ju je stavio na prodaju nakon smrti suprute Marije Angeles Sandoval.

Glavni razlog zašto su se Schumacherovi odlučili na kupnju zemlje jest uzgoj konja za utrke i natjecanja. Naime, Corina i kći Gina Maria (24) aktivno su uključenje u konjički sport. Majka je bila europska prvakinja 2010., a Gina Maria uspješno se bavi tim sportom još uvijek na profesionalno razini.

Foto: TR4/WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL. EXCLUSIVE Corinna Schumacher attending with her daughter Gina and her boyfriend Iain Bethke the EURO DERBY western riding in Lyon EXCLUSIVE Corinna Schumacher attending with her daughter Gina and her boyfriend Iain Bethke the EURO DERBY western riding in Lyon. Featuring: Gina Schumacher Where: Lyon, France When: 02 Nov 2017 Credit: WENN.com **Not available for publication in Germany** TR4 /WENN/PIXSELL/WENN/PIXSELL

Upravo zbog nje se i išlo u kupovinu posjeda, na kojem bi trebalo biti oko 20 konja i Gina Maria bi trebala imati vrhunske uvjete za trening, posebno tijekom zime kad je na Mallorci i dalje sunčano. Uz to, obitelj bi zarađivala od uzgoja skupocjenih konja.

Istovremeno, Corina i dalje prodaje vilu na Ženevskom jezeru za oko sedam milijuna eura. U njoj se od prosinca 2014. oporavlja njen suprug Michael. On bi također, pišu njemački mediji, trebao preseliti na Mallorcu te nastaviti u ugodnijoj klimi i u privatnosti oporavak.