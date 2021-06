Bivši Vatreni oštro: Bezveze smo kukali i za Mandžukićem pa se pojavio Petković

Četvrtfinalni ogled Europskog prvenstva za mlade između Hrvatske i Španjolske nije mogao propustiti ni Mate Bilić.

Naš bivši napadač svoju punu igračku afirmaciju stekao je igrajući baš u španjolskoj ligi. Logično, to je jedan od jako dobrih razloga da s Bilićem malo porazgovaramo o uzrocima našeg poraza u Mariboru.

– Veliki je uspjeh što su ovi dečki nakon dugo vremena došli na ovu razinu. Bila je to odlična utakmica, a mi smo dominirali dvadesetak minuta. Španjolska ima kontinuitet igranja na velikim natjecanjima i izdržala je sve naše napade, iako je meni ona njihova ranija generacija bila bolja. Pokazali su smirenost i šteta što nismo uspjeli. Jer, imamo zaista odličnu generaciju, a u toj smo utakmici u određenim fazama bili osjetno bolja momčad. Jasno, Španjolska je zasluženo prošla dalje – počeo je Mate Bilić.

Hrvatska sigurno nije individualno slabija momčad, no Španjolska ima bolji sustav i uigrane mehanizme igre.

Favorit je Portugal

– Tako je. Imaju i širi roster, zaista djeluju kompaktnije. Iako, naš izbornik Igor Bišćan iscrpio je sve atome iz ove momčadi i napravio najbolje što se moglo. Sjetite se da je ova momčad još lani bila predzadnja u skupini, a sada je došla do četvrtfinala Eura i igrala ravnopravno s jednom od najboljih reprezentacija uopće. Jako je važno što smo ostavili dojam da se možemo suprotstaviti bilo kome. A to što su Španjolci pobijedili, stvar je nijansi i sitnih detalja. Španjolska ima kontinuitet, no moj favorit je Portugal.

Igor Bišćan je nakon poraza od Španjolske ustvrdio da nam je najveći hendikep nedostatak pravog napadača koji bi nam dao još poneku opciju više, rasteretio nas u obrani, odnosno donio raznovrsnost u napadu.

– Pa zar napadači ne nedostaju svima? No jasno je da nam je nedostajala ta dubina kojom bismo se rasteretili. Nismo imali igrača koji može zadržati loptu. U današnjem nogometu takve igrače se plaća i teško ih je pronaći. Nedostajala nam je karika poput Bruna Petkovića. Igrač koji može razigrati, dati opciju više krilnim igračima, a isto tako utjecati da njihovi stoperi nemaju preveliku slobodu u igri. Nakon naše početne dominacije, Španjolska je to iskoristila i polako dizala liniju prema naprijed, sužavajući prostor prema našem golu – kaže Bilić.

Zadnji klasični napadač koji je bio i najbolji strijelac lige, a originalno je izišao iz neke naše škole bio je Duje Čop. On je u Hajdukovu dresu u sezoni 2013.-2014. zabio 22 pogotka.

Naravno, ako strogo gledamo i kažemo da Andrej Kramarić, koji je sezonu ranije zabio pogodak manje, nije klasični napadač jer je igrao i krilo, odnosno povučenu špicu.

Svi najbolji strijelci naše lige u međuvremenu su ili bili stranci ili nisu igrali klasične napadače. Hoće li nam ovaj trend uskoro postaviti nepremostive probleme, primjerice u A-selekciji?

Ne trebamo kopirati

– Sve to stoji. No mi nećemo imati problem jer se uvijek netko rodi. Pa zar prije nekoliko mjeseci nismo pričali o problemu stopera, pa se pojavi Joško Gvardiol. Ili o lijevim bekovima, pa dođe Domagoj Bradarić. Nakon ozljede Šime Vrsaljka, kukali smo da nema desnog beka, pa taj posao odradi Josip Juranović... Mi smo nacija u kojoj se uvijek rađaju talenti. Samo treba stalno ulagati u omladinske škole i u obrazovanje naših trenera. To je jedini put. Mi ćemo uvijek biti različiti u odnosu na Španjolce ili Francuze i ne mislim da bilo što trebamo kopirati – dodaje Bilić.

Zanimljiv trend zadnjih godina kulminirao je u netom završenoj sezoni HNL-a.

Opet nam je stranac najbolji strijelac (Ramon Mierez s 22 pogotka, nap. a.), a prvi sljedeći igrač koji ima karakteristike klasičnog napadača nalazi se tek na sedmom mjestu ljestvice najučinkovitijih (Bruno Petković s 9 pogodaka).

– To možemo tumačiti novim trendovima u modernom nogometu. Sve je manje klasičnih napadača jer se drugačijim sustavima igre otvara prostor. Nakon što je iz reprezentacije otišao Mario Mandžukić, pričali smo kako nema na vidiku igrača takvog ili sličnog profila. A onda se pojavio Petković. Također, imamo Antu Budimira koji još 4-5 godina može pomoći reprezentaciji. On se tek pojavio prije dvije godine, o tome vam pričam. Mi smo mala nacija, viceprvaci smo svijeta, stalno među deset najboljih... Čini mi se da ponekad tražimo dlaku u jajetu – zaključio je Mate Bilić.