Scene iz Zagreba obići će svijet, vidjet će ih 300 milijuna ljudi

U Zagrebu vrijeme je adventsko, no vrijeme je za muške i ženske utrke Svjetskog skijaškog kupa. Ženska je utrka na rasporedu u subotu 5. siječnja i održat će se 13. put, a muška je dan kasnije i to će joj biti jubilarno 10. izdanje.

– Prošlih godina događalo se da su nam utrke u tjednu, no ovaj put imao vikend termin pa su nam se već najavili gosti iz Austrije, Italije i drugih skijaški jakih zemalja. Osim toga, imamo i rekordan broj zahtjeva stranih televizijskih kuća pa smo se suočili s problemom nedostatka komentatorskih kabina – kazao je direktor utrke Vedran Pavlek koji je dodao:

– To što nam se utrka održava dan za danom pojeftinjuje organizaciju pa smo ove godine na proračunu od 20,7 milijuna kuna, no to je pak veći izazov za nas organizatore.

Pavleka posebno raduje situacija sa snijegom:

– Nakon što smo doživjeli dva otkazivanja utrke, 2014. i 2016., snježna situacija ove je godine odlična. Ponešto zahvaljujući klimatskim uvjetima, a još više zahvaljujući investicijama Grada Zagreba u sustav zasnježenja.

Ponešto o tome kazao je i Igor Žiljak, voditelj skijaških staza i terena na Sljemenu:

– Investicije Grada omogućile su da posljednje tri godine otvorimo skijalište i prije božićnih blagdana. Da imamo akumulacijsko jezero, a to je još uvijek problem, imali bismo snijeg na svim stazama koje Sljeme ima.

Inspekcija bez primjedbi

Dugogodišnji voditelj natjecanja Reno Fleiss pohvalio je priređivače staza.

– Ekipa skijališta Sljeme ove nas je godine ugodno iznenadila. U inspekciji nismo imali nikakvih primjedbi, a govorilo se jedino o kvaliteti snijega jer FIS svake godine podiže letvicu.

A letvica je visoko podignuta svake godine i ispred šefa Organizacijskog odbora Mihe Glavića.

– Slike Zagreba obići će cijeli svijet. Našu utrku izravno će pratiti više od 20 televizijskih postaja. Oko 20-30 milijuna gledat će nas u izravnom prijenosu, a oko 300 milijuna putem snimki, vijesti i reportaža. A takva promocija po procjeni specijalizirane agencije vrijedila je za prošlu utrku oko 3,8 milijuna eura.

I dok će u subotnjoj ženskoj slalomskoj utrci nastupiti samo Andrea Komšić, jer Leona Popović i Ida Štimac miruju nakon operacija prednjih križnih ligamenata, u nedjeljnoj muškoj za domaće navijače bit će puno zanimljivije. Jer, nastupit će čak četiri hrvatska skijaša – Istok Rodeš, Matej Vidović, Elias Kolega i Filip Zubčić.

– Imamo četiri odlična slalomaša i ja se potiho nadam da bi se već ove godine, a ako ne, onda sljedeće sezone moglo dogoditi da sva četvorica izbore drugu vožnju – priznaje Pavlek.

A najviše pogleda, čini se, bit će uprto u Istoka Rodeša koji je na posljednjoj utrci Svjetskog kupa zadivio svojim plasmanom na sedmo mjesto uz startni broj 66.

– Ja želim s pričama o tom plasmanu završiti i okrenuti se Sljemenu i cijelom siječnju koji će biti prilično intenzivan.

Za Mateja Vidovića kažu da je naš najkonstantniji slalomaš koji rijetko ispada.

– Istina je, rijetko ispadam, no to mene ne zadovoljava. Uostalom, moram na Sljemenu voziti bolje nego prošlih godina. U sve tri ovosezonske utrke ušao sam u prvih 30, no to nije nešto posebno. Ja želim puno više.

Od spomenute slalomaške četvorke puno očekuje i naš najbolji skijaš Ivica Kostelić koji je svima njima sada trener savjetnik. No kao promotor utrke imat će on i drugih uloga kao što je ona predvozača s kamerom...

– Od svih uloga meni će biti najdraža ona savjetnička u nadi da će ti moji savjeti imati i efekta u rezultatima naših skijaša. Imamo odličnu slalomsku momčad kakvu nikad do sada nismo imali i ja ću sa zadovoljstvom čekati njihove vrhunske rezultate. A nekako mi se čini da nećemo još dugo čekati da se sva četvorica plasiraju u drugu vožnju. Inače, upečatljivo je to što mi imamo manje od 10 skijaša koji se natječu cijelo vrijeme u FIS-ovim utrkama, a imamo ovu obećavajuću četvorku uz tako mali broj skijaša.

>> Pogledajte što su sve rekli organizatori