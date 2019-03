Satoshi Ishii upisao prvu pobjedu u MMA borbi pod hrvatskom zastavom

Satoshi Ishii upisao je pobjedu nad Fernandom Rodriguesom Jr. na KSW 47 priredbi. Hrvatsko-japanski borac bivšeg je KSW prvaka savladao podijeljenom odlukom sudaca.

Nije to bila borba koja je ponudila puno uzbuđenja, no ponudila je dovoljno akcije da bi pobjeda Satoshija Ishiija trebala biti neupitna. Ono što je Rodrigues i napravio, dogodilo se u prvoj rundi i teško je zaključiti gdje je jedan sudac pronašao pobjedu za brazilskog borca. No, našem borcu važno je da su dvojica borbu vidjela onako kako je vjerojatno vidio svaki neutralni gledatelj.

Prva runda protekla je gotovo u cijelosti u klinču, gdje je Rodrigues bio onaj koji vrši pritisak, ali bez previše pravih udaraca. Ipak, Ishii nije mogao odgovoriti na pravi način te se posvetio defenzivi uz dva cilja. Prvi je bio primiti što manje udaraca, a drugi je bio umoriti protivnika s ciljem da u kasnijem tijeku borbe do izražaja dođe njegova bolja fizička sprema.

Upravo to se dogodilo. Drugu rundu Rodrigues je ponovno pokušavao slično, ali Ishii je jako dobro izlazio. Minutu i pol prije kraja pogodio je Satoshi sjajan kratki kroše kojim Rodriguesa šalje na pod, no nije udarac bio dovoljno jak da ga ošamuti. Pokušao je Ishii do kraja runde nešto slično ponoviti, ali nije uspio.

Treća runda donosi duel na nogama, gdje je Ishii jako dobro osjetio distancu i nije dozvoljavao Rodriguesu gotovo ništa, dok je on pogađao udarce. Većinom su to bili direkti koji nisu radili izrazitu štetu, no donosili su dovoljno da bi bodovno borba trebala pripasti Ishiiju. To se na kraju i dogodilo te je on došao do svoje šeste pobjede u nizu. Nakon ovoga će sigurno tražiti napad na KSW naslov, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li mu braća Lewandowski to osigurati, piše Fight Site.

