Šarić i Sixersi mogli bi otići i do velikog finala

Za košarku kakva se igra u doigravanju NBA lige kažu da je to neki drugi sport u odnosu na košarku kakva se igra u osnovnom dijelu sezone. Kazao nam je to i Toni Kukoč (49), najtrofejniji živući hrvatski košarkaš, čovjek koji iza sebe ima 13 NBA sezona i tek nešto manje doigravanja.

– U doigravanju su obrane jače za 30-40 posto, a i najbolji igrači imaju veću minutažu. Oni koji su u osnovnom dijelu sezone igrali po 35 minuta, sada igraju 43 do 45 minuta. Takvi dobiju samo par minuta odmora, možda potkraj treće četvrtine, kako bi cijelu četvrtu četvrtinu mogli igrati.

U doigravanju se igra snažnije, a ni jedna obrana neće vam dopustiti puno protunapada niti će se u napadu igrati neodgovorno. Više se cijeni svako posjedovanje lopte, a treneri češće mijenjaju igrače radi intenziteta igre.

Kakav rasplet Kukoč očekuje u ovogodišnjem doigravanju?

– Bude li sve prema očekivanjima, u finalu Zapada trebali bismo gledati Houston i Golden State, a u finalu Istoka Toronto ili Cleveland protiv Philadelphije. S obzirom na to da Kyrie Irving ne igra za Boston te da je Cleveland u svojevrsnom “neredu”, Sixersi bi mogli i do velikog finala.

U NBA-u sve pitanje prilike

Kakva bi ulogu u tome mogao imati Dario Šarić?

– Dario je u tom sastavu vrlo važan igrač, kao Draymond Green u Warriorsima. Vrlo je zahvalan igrač, ima ga u svim elementima igre, kompletan je košarkaš. Dobar je u skoku, igra solidno u obrani, zna asistirati, odigrati leđima okrenut košu pa može igrati i centra, a kada pogađa vanjske šuteve otvori mu se i prodor.

Ako već Cleveland ima takvih problema, imaju li Bogdanovićevi Pacersi izgleda da ga eliminiraju.

– Kao da se nešto čudno događa s Cavsima. Čini se da nisu spremni za doigravanje. Doduše, treba uvijek računati na to da će LeBron u doigravanju igrati maksimalno.

Što se može očekivati od Bojana Bogdanovića u toj seriji?

– Bojan igra standardno. U njegovoj igri više nema puno tajni. On će pogoditi svoje otvorene šuteve i igrati solidno u obrani.

S obzirom na to da je trener Cavsa objavio da će u doigravanju koristiti 10 igrača, ne ozlijedi li se netko od centara, Žižić se baš i neće naigrati. Kao i tijekom sezone.

– Žižić je dobar igrač, baš kao i svi NBA igrači jer glavni menadžeri klubova znaju izabrati. No, stvar je minutaže koju imate, koliko ste bitni momčadi. Što vam je lopta više u rukama, to imate veće samopouzdanje. Može vam se dogoditi da ste na parketu i 30 minuta, ali ako do vas lopta dođe u svakom šestom napadu, onda također nećete imati samopouzdanja.

Vjerojatno isto vrijedi i za mladog centra Lakersa Ivicu Zupca.

– I on je pokazao da zna igrati. Vidi se da ima odlične ruke, može sve uhvatiti i završiti, no volio bih da je brži. Dakako, od igrača visokog 216 cm ne možete očekivati veliku brzinu, no vidi se da je inteligentan igrač i da razumije košarku.

Od svih tih naših klinaca rođenih 1997. godine najveću minutažu imao je Dragan Bender, 216 cm visoki krilni centar, koji je igrao po 25 minuta. Je li iskoristio priliku?

– On je dosta na terenu, ali se malo stvari dogodi u njegovu korist. Više ga koriste da radi blokove, igra u obrani, skače, ali ga u napadu koriste jako malo i zato uglavnom šutira trice. Kada vam napokon dođe lopta u ruke, jedva čekate da je uputite na koš da vidite što će biti. Mi u Bullsima imamo sličan problem s Fincem Markanenom koji stoji na trici i radi pikove te više šutira za tri nego za dva koša. To mi je nerazumljivo za nekoga tko ima 213 cm i prilično je skočan.

Kukoč je i dalje posebni savjetnik vlasnika kluba Jerryja Reinsdorfa, pa o stanju u momčadi kaže:

– Već na početku sezone, kada smo razmijenili Butlera, odlučili smo se za reizgradnju momčadi, a kada se ozlijedio LaVine znali smo da nam to neće biti dobra sezona.

Jeste li razmijenili španjolskog Crnogorca Mirotića zato što se potukao s Portisom?

– Ne, razmijenili smo ga jer je prilično sličan igrač Portisu te da bismo otvorili nešto prostora u tzv. salary capu za sljedeću sezonu.

U glasinama o mogućoj razmjeni spominjalo se i Marija Hezonju, Dubrovčanina kojeg Kukoč simpatizira možda i više od ostalih članova Stručnog savjeta.

– Hezonja mi se igrački jako sviđa. Taj dečko ima “fizikalije”, šut, prodor, ali sve su te stvari razdvojene i on kao da ih ne može ukomponirati u pravom trenutku. U jednoj utakmici odlično šutira, u drugoj dobro prodire, u trećoj odlično igra u obrani, u četvrtoj dobro skače, a nikad da vidimo sve to zajedno. Očito je u pitanju “glava”, treba mu neki dobar trener da sve to poveže. Da se mene pita, u ovoj smjeni naraštaja odredio bih ga za razigravača hrvatske reprezentacije. Navodno, to nam je najveći problem. A jedino pitanje u tome je pitanje “glave”, da on kada svima dijeli lopte zna da to što čini treba činiti za korist momčadi.

Mnogi kažu da su mali izgledi da se sva šestorica NBA igrača u lipnju pojave u reprezentaciji.

– Za dvije utakmice koje nam trebaju da uđemo u drugi krug bilo bi dobro da se svi pojave. To je kraj lipnja, ostaje im dovoljno vremena za odmor.

A što je s onima koji bi trebali baš u to vrijeme pregovarati o novim ugovorima, a baš je Hezonja jedan od takvih, a u takvoj situaciji mogao bi se naći i Bojan Bogdanović, ako mu ga Indiana prije ne produlji.

– Igraču danas sve može obaviti agent. On pregovara s menadžerima klubova i pita igrača je li zadovoljan ponudom ili da traži dalje. Igrač ne mora biti u SAD-u, a ugovor može potpisati u bilo kojem dijelu svijeta. Jedino je pristojno, nakon dogovora, pojaviti se na koji dan u novom klubu. Nema NBA igrača kojemu je zabranjeno igrati za svoju reprezentaciju. Ako su godinama to činili Nowitzki, Parker, Ginobili ili Gasol, a klub ih je plaćao 15-20 milijuna dolara godišnje, onda ne vidim problem ni za hrvatske igrače.

Svi oni boje se ozljeda dok nemaju zajamčeni ugovor?

– Nažalost, ozlijediti se možete i u prvoj utakmici sezone i da vas nema mjesecima.

Kvalifikacije zimi - katastrofa

A što je s ljetnom ligom? Je li ona obvezna?

– Za igrače prve, možda i druge godine ona jest dobra da se vidi što ti igrači mogu, no za igrače poput Bogdanovića, Šarića i Hezonje ona je suvišna. To se možda može dogoditi Žižiću i Zupcu, no oni su igrali u svojim momčadima, zna se što mogu, i ne znam zašto bi ih sada zvali. Trebalo bi zvati NBA klubove u kojima igraju naši igrači i razgovarati s gazdama. Treba im reći za što ih i koliko trebamo, a smatram da je za igrača puno bolje da igra u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo nego sedam dana u ljetnoj ligi.

I Kukoč kvalifikacije za SP usred zime smatra promašajem.

– Katastrofalna je ideja da se igra kada su najbolji europski košarkaši nedostupni, u NBA klubovima. Zar nije cilj da na svakom velikom natjecanju igraju najbolji, a ne da se ondje pojave selekcije koje će iskoristiti priliku što neka reprezentacija ne može računati na najbolje igrače.

O potencijalu naše reprezentacije, ako se okupi u punom sastavu, Kukoč ima jako visoko mišljenje.

– Šarić, Bogdanović, Hezonja, Žižić, Bender i Zubac nikad nisu igrali zajedno, a svi oni znaju igrati i trebalo bi im neko vrijeme da se nauče jedni na druge i da se složi hijerarhija sastava. Izbornik mora biti netko smiren, netko tko neće stvarati napetost i divljati. Uvjeren sam da bismo u tom slučaju mogli osvajati i europske medalje i da bismo bili među pet najboljih reprezentacija svijeta. No, budu li na jednom natjecanju igrala samo trojica od njih šestorice, a na drugom druga trojica, onda tu neće biti kruha.

Rađa zasluženo u Kući slavnih

Možemo li očekivati da će se ovo ljeto svi naši NBA igrači odazvati?

– U tome ne bi trebalo biti nagovaranja i uvjeravanja jer onda to nema smisla. Oni moraju znati da je čast i normalno da igraju za svoju državu. Uostalom, pogledajte Dinu Rađu i njegov ulazak u Kuću slavnih. Velikim dijelom to se dogodilo zbog njegova igranja za hrvatsku reprezentaciju s kojom je ostavio veliki trag na međunarodnoj sceni. Ako netko misli da je smisao sportskog života da uzme 30 milijuna dolara i ništa više, onda je u životnoj zabludi.

Kad smo već kod Rađina uvrštenja u Kuću slavnih, nije li Kukoč opet zaobiđen? Kao i prethodnih godina kada su prije njega ugurani Yao Ming, Nikos Galis i Oscar Schmidt.

– Drago mi je zbog Dine jer je to zaslužio. Ne znam nikoga u europskoj košarci tko trenutačno to zaslužuje više od njega.

Mi znamo. Toni Kukoč – najtrofejniji europski košarkaš sa tri naslova klupskog prvaka Europe i tri naslova NBA prvaka, sa svjetskim i europskim zlatom, olimpijskim srebrom, s naslovima najboljeg (MVP) igrača svjetskog i europskog prvenstva...

– Ne mogu ja sam sebe predložiti niti točno znam što je kriterij za Kuću slavnih, no Dino svakako ima sve reference za to. A ja se samo mogu nadati da i ja imam izgleda da jednog dana ondje završim.

Kad smo već nabrajali njegove domete, neka nam sam poreda one najvažnije, po snazi doživljaja.

– Najvažniji su mi prvi Kup prvaka s Jugoplastikom u Münchenu 1989., prvi NBA naslov s Bullsima 1996., olimpijsko srebro s Hrvatskom u Barceloni 1992., svjetsko zlato u Argentini, treći naslov prvaka Europe s Jugoplastikom 1991. u Parizu...