Sandra Perković: Srušit ću rekord Hanžeka

U sklopu priprema za 69. Hanžekovićev memorijal, koji će se 3. rujna održati na stadionu Mladosti na Savi, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić obišao je stadion te je za 20. kolovoza najavio otvaranje nove atletske staze, a najbolja svjetska diskašica Sandra Perković rušenje rekorda mitinga, priopćili su u srijedu organizatori zagrebačkog atletskog mitinga.

- Nakon 20 godina staza je dala svoje i sada se radi generalna rekonstrukcija. Natječaj je proveden, izvođač je odabran, cijena je 5,5 milijuna kuna s PDV-om i radovi traju već petnaestak dana. Očekujem od izvođača da to napravi najbolje što može i da poštuje rokove. Do 20. kolovoza to mora biti gotovo. Brine me samo da to sve bude na vrijeme gotovo i da se napravi novi kavez i krug za bacanje diska za našu Sandru Perković. I još jedna stvar, naći ćemo se ovdje 5. srpnja kako bismo krenuli u izradu idejnog rješenja za zimsko bacalište diska za našu Sandru na sjeverozapadnom dijelu stadiona. A 20. kolovoza se vidimo na otvaranju nove staze - rekao je gradonačelnik Milan Bandić.

O važnosti rekonstrukcije stadiona govorila je i direktorica atletskog mitinga Ivana Brkljačić:

- Ovo je za zagrebačku i hrvatsku atletiku vrlo važan trenutak, jer se nakon 20 godina staza u potpunosti obnavlja. Dosad smo imali tek nekoliko sanacija. Zahvaljujem gradu Zagrebu na čelu s gradonačelnikom Bandićem koji prepoznaje važnost Hanžekovićevog memorijala. Ove godine miting je u specifičnoj situaciji zato jer je Svjetsko prvenstvo u Dohi tek krajem rujna. Obično smo na mitingu dočekivali novopečene svjetske prvake i olimpijske pobjednike, dok ćemo ove godine gledati one koji će svjetska odličja osvajati nakon Hanžeka. Veseli nas da su neki naši atletičari odličnim rezultatima najavili ovu sezonu i hvala Sandri Perković koja je najveći promotor našeg mitinga. Želimo joj da svoje najbolje hice sačuva za Hanžekovićev memorijal i Svjetsko prvenstvo u Dohi.

Sandra Perković je neposredno prije obilaska stadiona odradila trening na privremenom bacalištu pokraj stadiona.



- Zahvaljujem Ivani koja je preuzela ovu inicijativu da se rekonstruira staza na stadionu mojeg matičnog kluba, a gradonačelnik Bandić uvijek pomaže svim sportovima, pa tako i atletici. Ovo je najbolji atletski stadion u Zagrebu, pa treba nuditi i najbolje uvjete za trening i natjecanje. Treba popraviti i neke sitnice na bacalištu, no Ivana to dobro zna jer je i ona bila bacačica, pa ja o tome ne moram brinuti. Mislim da je to što je sezona pomaknuta prema jeseni dobro za Hanžek, jer će mjesec dana prije Svjetskog prvenstva sve zvijezde biti u naponu snage. Što se mene tiče, idem srušiti rekord mitinga jer je ovaj aktualni (70.88 metara) bačen na starom krugu, a sad stiže novi - najavila je 69. Hanžekovićev memorijal najbolja svjetska bacačica diska Sandra Perković.