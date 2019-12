Sandra dostigla Janicu te poručila: 'Tamo se više ne vraćam'

Sandra Perković i Tin Srbić izabrani su za najbolje sportaše Hrvatske u 68. anketi Sportskih novosti.

U anketi je sudjelovalo 290 novinarki i novinara iz 55 redakcija, a svečanost dodjele nagrada održana je u studiju HRT-a Anton Marti, u nazočnosti brojnih sportskih djelatnika i uzvanika.

>> Pogledajte galeriju s proglašenja najboljih sportaša Hrvatske

Gimnastičar Tin Srbić dugi put je izabran za najboljeg sportaša. Prvi put 2017. nakon svjetskog zlata na preči, a ove godine zbog dvije medalje, dva srebra na europskom i svjetskom prvenstvu. U izboru je dobio 103 glasa više od Luke Modrića.

Grgić me pozivno iznenadio

– Pobijedio sam ga drugi put. I prošli put kad sam dobio ovu nagradu bio sam ispred Luke – rekao je Tin.

Uz dvije medalje, ove godine izborio je i nastup na olimpijskim igrama u Tokiju sljedeće godine.

– Pozitivno me iznenadio stav Franka Grgića koji je kao 16-godišnjak spremno i odlučno rekao da će na Igrama 2024. osvojiti plivačko zlato. Dečko ima jako mnogo samopouzdanja i hrabrosti, što je za svaku pohvalu. Ja sa 16 godina nisam ni pomislio da tako nešto kažem. Možda sam sanjao tako nešto, a on je sposoban doista to i napraviti. Jer, ako kao 16-godišnjak ima rezultat koji vrijedi šestog mjesta na svjetskom seniorskom prvenstvu, što li će tek biti za nekoliko godina – rekao je Srbić.

A vaša predviđanja za Tokio?

– Znate da ne volim prognozirati pa tako neću ni sada. Nemam hrabrost Grgića da tako nešto kažem. Osim na rezultatskom planu, u Tokiju ću raditi i na tome da steknem i upoznam što više sportskih prijatelja. Nisam baš jak na upoznavanju, pa evo mi dobre prilike – istaknuo je Tin.

Nova godina?

– Dočekat ću je u društvu prijatelja. Gdje ćemo biti, manje je važno za javnost – naglasio je Srbić.

Siječanj, veljača?

– Vraćam se punim treninzima nakon oporavka od ozljede. To znači dva treninga dnevno. U ožujku planiram odrađivati vježbe s kojima ću izaći na natjecanja, a prvo je u svibnju – zaključio je Srbić.

Sandra Perković osmi put uzastopce je proglašena najboljom. Od 2012. godine stalna je pobjednica ovog izbora i sada se po ukupnom broju trofeja izjednačila s Janicom Kostelić koja također ima osam naslova.

– Ova sezona nije ispala onako kako sam očekivala. Osvojila sam broncu u bacanju diska na svjetskom prvenstvu u Dohi. Što se tiče Janice, mislim da je ona uzor brojnim sportašicama, pa tako i meni – rekla je Sandra.

Kako su prošli božićni praznici?

– Bila sam u krugu obitelji. Mamin ručak za Božić nešto je čemu se svake godine veselim. Navečer sam se našla s prijateljima, a odmah 26. ujutro imala sam trening. Isti scenarij bit će i za doček Nove godine – rekla je Sandra.

Pripreme u Splitu?

– Za sada je to sto posto. Vrijeme nas je dosad dobro služilo, no moram priznati da je ovih dana jako zahladilo. U Ameriku više ne idem bez obzira na to što su uvjeti tamo bili fantastični. Četiri mjeseca izvan kuće dosta je emotivno utjecalo na mene. U Americi nije bio sa mnom moj cijeli tim jer su troškovi preveliki. Tako da sam ove godine odlučila ostati u Hrvatskoj, gdje su uvjeti možda lošiji, ali je financijski isplativije – istaknula je Sandra.

Sandra se raduje Jamajci

U novoj sezoni više nećete nastupati na mitinzima Dijamante lige već na mitinzima WA Continental Toura, u najprestižnijoj zlatnoj razini.

– Radujem se nastupima u nekim drugim gradovima. Primjerice, radujem se Kingstonu. Tamo su bili svi osim mene, ha-ha. U Kingstonu je moj trener Edis Elkasević postao svjetski juniorski prvak i postigao svjetski rekord u bacanju kugle. Eto, vrijeme je da i ja tamo nešto veliko napravim – istaknula je Sandra.

Osim Tokija, sljedeće je sezone i EP u Parizu, gdje Sandra želi osvojiti šesto uzastopno zlato.

– Kvalifikacije su ujutro, a finale navečer, što mi potpuno odgovara. Jedino je mali problem što su dva dana stanke između kvalifikacija i finala – zaključila je Sandra.

>> Pogledajte kakvim se poslom bavi košarkaš Hermes Analitice